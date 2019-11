Tuhkarokko hävittää suuren osan potilaan immunologisesta suojasta jopa vuosien ajaksi

Luonnollinen tuhkarokkotartunta aiheuttaa immunologisen ’muistinmenetyksen’, jonka seurauksena tuhkarokon sairastaneella on jopa vuosien ajan kohonnut alttius sairastua ja kuolla infektiotauteihin.

Science-tiedelehdessä julkaistu amerikkalais-hollantilais-suomalainen tutkimus osoittaa, että luonnollinen tuhkarokkoinfektio aiheuttaa selkeän immunologisen muistinmenetyksen: tuhkarokkoinfektion seurauksena keskimäärin 40 prosenttia (yksilöllinen vaihtelu 11 – 73 %) potilaan vasta-ainevalikoimasta häviää.

– Tämä löydös tarjoaa selityksen aikaisemmalle epidemiologiselle havainnolle, että tuhkarokkoinfektiota seuraa useamman vuoden ajan lisääntynyt sairastavuus ja kuolleisuus muihin infektioihin, toteaa tutkimukseen osallistunut professori Mikael Knip Helsingin yliopistosta ja HUSin lasten ja nuorten sairauksien toimialalta.

Tutkimuksessa käytettiin Bostonissa kehitettyä VirScan-menetelmää, jolla voidaan samanaikaisesti analysoida vasta-aineita melkein kaikille tunnetuille ihmisen sairauksia aiheuttaville viruksille ja myös joillekin bakteereille. Lisäksi menetelmällä on mahdollista arvioida virusvasta-aineiden suhteellista tasoa.

Tutkimukseen osallistuneita tuhkarokkoon sairastuneita lapsia seurattiin kahden kuukauden ajan akuutin infektion jälkeen. Tutkijat havaitsivat, että heikentyneet vasta-ainetasot nousivat muutamalla lapsella, jotka altistuivat jollekin uudelle luonnolliselle taudinaiheuttajalle.

Tutkimukseen osallistui myös ryhmä lapsia, joita seurattiin ennen tuhkarokkorokotusta ja sen jälkeen. Tuloksista kävi ilmi, että rokote ei aiheuttanut immunologista muistinmenetystä.

– Nämä löydökset korostavat tuhkarokkorokotuksen merkitystä luonnollisen tuhkarokkoinfektion ehkäisemiseksi ja muiden tavallisten infektioiden riskin vähentämiseksi lapsilla, Knip sanoo.

Knipin mukaan tulokset herättävät myös kysymyksen siitä, tulisiko pikkulasten tuhkarokkorokotus olla pakollinen ja olisiko luonnollisen tuhkarokon sairastaneille lapsille annettava uudelleen ne rokotteet, jotka he olivat saaneet ennen tuhkarokkoon sairastumistaan.

