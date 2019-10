Tuija Takalalle Seesam-palkinto selkokirjallisuuden edistämisestä

Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä palkitsi Tuija Takalan Seesam-palkinnolla Turun Kirjamessuilla 4.10.2019.

“Tuija Takala on tehnyt pitkäjänteistä ja oma-aloitteista työtä selkokirjallisuuden edistämiseksi. Hän on kirjoittanut useita hyviä ja onnistuneita selkokirjoja, tarttunut rohkeasti eri genreihin ja onnistuneesti avannut uusia selkokirjallisuusgenrejä. Takala on myös toiminut selkokirjallisuustyöryhmän puheenjohtajana pitkään”, kiittää selkokirjatyöryhmän sihteeri Eliisa Uotila palkinnonsaajaa.



Tuija Takala on ammatiltaan suomen kielen opettaja, selkokirjailija ja selkomukauttaja. Hän on kirjoittanut useita selkokirjoja ja mukauttanut kirjallisuutta selkokielelle. Avain on julkaissut hänen teoksistaan selkokielisen äänikirjan Minna Canthin romaanista Hanna (2019), selkoromaanin Lauralle oikea (2018) ja selkorunoteoksen Onnen asioita (2017).



Selkokirjakeskuksen selkokirjatyöryhmän jakama Seesam-palkinto myönnetään tunnustukseksi selkokirjallisuuden edistämisestä ansioituneelle kirjailijalle, kuvittajalle, kääntäjälle, tutkijalle tai kustantajalle. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa, yksinkertaistettua suomen kieltä. Selkokielinen kirjallisuus on suunnattu kaikille niille, joille yleiskielen lukeminen ja ymmärtäminen on hankalaa.