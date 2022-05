Tukea Harrastamisen Suomen malliin itäsuomalaisille hankkeille

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 1,5 miljoonaa euroa valtionavustusta 34 kunnan tai kaupungin Harrastamisen Suomen mallin -hankkeisiin. Avustusta haettiin yli 2,5 miljoonaa euroa. Hakemusten mukaan lukuvuonna 2022–2023 toimintaa on 199 koululla, 1 126 kerhossa ja toiminnan piirissä on yli 19 000 lasta ja nuorta.

Harrastamisen Suomen mallin tarkoituksena on mahdollistaa lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaat.

Itä-Suomen aluehallintoviraston alueen Harrastamisen Suomen mallin avustetut hankkeet lukuvuonna 2022–2023

Hakija Avustus Heinäveden kunta 8 000 Hirvensalmen kunta 7 000 Iisalmen kaupunki 110 000 Joensuun kaupunki 166 500 Juvan kunta 18 000 Kaavin kunta 8 000 Kangasniemen kunta 25 000 Keiteleen kunta 10 000 Kiteen kaupunki 55 000 Kiuruveden kaupunki 75 000 Kontiolahden kunta 55 000 Kuopion kaupunki 186 500 Leppävirran kunta 60 000 Lieksan kaupunki 30 000 Liperin kunta 65 000 Mikkelin kaupunki 100 000 Mäntyharjun kunta 10 000 Outokummun kaupunki 20 000 Pertunmaan kunta 4 000 Pieksämäen kaupunki 15 000 Pielaveden kunta 37 000 Puumalan kunta 15 000 Rautavaaran kunta 10 000 Savonlinnan kaupunki 100 000 Siilinjärven kunta 70 000 Sonkajärven kunta 40 000 Sulkavan kunta 7 000 Suonenjoen kaupunki 45 000 Tohmajärven kunta 30 000 Tuusniemen kunta 10 000 Varkauden kaupunki 80 000 Vesannon kunta 8 000 Vieremän kunta 20 000 Yhteensä 1 500 000

Lisätietoja

nuorisotoimen ylitarkastaja Henri Alho, p. 0295 016 517, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto