Tule mukaan sieni- ja villiruokaseikkailulle Ville Haapasalon kanssa

Näyttelijä Ville Haapasalo vie uudessa ruokakirjassaan lukijan hullunhauskalle seikkailulle villivihannesten, -yrttien ja suolasienien maailmaan. Tyttärestään inspiroitunut Ville luottaa nyt vegaaniruuan voimaan ja haluaa jakaa sen hyvää tekevää vaikutusta kaikille.

Maaliskuun 26. päivänä ilmestyvässä Sieniä ja villiruokaa Villen tapaan (Otava 2020) -kirjassa opiskellaan Ville Haapasalon seurassa villivihanneksia ja -yrttejä Suomessa ja Venäjällä – ja innostustaan suolasienistä venäläiseen tapaan. Kirjan maukkaat villiruoka- ja sienireseptit tuovat veden kielelle alkukeväästä syksyyn kulkevana seikkailuna.

Villiyrttiteet tuottavat yllätyksiä Venäjällä– luvattu sisäinen puhdistuminen on konkreettista ja kuumeista laatua. Villiyrtit innostavat Ville kokeilemaan myös suomalaista villiyrttikylpyä kunnon villiyrttivihdan kera. Sieniä puolestaan kokeillaan šamaanien tapaankin, ja uskaliaasti. Ville heittää šamaaninaisen tarjoamat sienet huuleen ja päätyy taivasmatkalle.

Ville on halunnut oppia itsekin sienistä ja villiyrteistä enemmän. Innostuksen takana piilee vegaanitytär, joka on pakottanut isänsä maistelemaan ”kaikenlaisista juurista” keitettyä teetä. Tyttären takia vannoutunut voin ja kerman käyttäjä on tehnyt sienikeitostakin uuden Villen version ”gruusialaiseen” tyyliin. Lasten takia Ville vannoo kirjassa luonnonsuojelun ja ilmastonmuutoksen vastustamisen nimiin.

Villen matkoja ja kokemuksia tahdittavat sekä suomalaisen villiruokakulttuurin innostajat Lönnrotista Rautavaaraan että vanhat Siperian kävijät Cástrenista Donneriin ja Pälsiin. Ville on kolunnut samoja seutuja kuin nämä herrat sata vuotta aikaisemmin.



Tekijöistä:

Ville Haapasalo (s. 1972) on näyttelijä ja juontaja, joka tunnetaan elokuvaroolien lisäksi matkailuaiheisista tv-sarjoista niin Suomessa kuin Venäjällä.

Juha Metso (s. 1965) on tunnettu valokuvaaja ja valokuvataiteilija, joka on kuvannut yli 30 vuotta.

Petri Pietiläinen (s. 1966) on tietokirjailija, joka on julkaissut palkittuja teoksia ihmiskohtaloista, sodasta ja eläinten kulttuurihistoriasta.

