Tule oppimaan ihmislähtöisyydestä ja koe Lapinjärven ihme!

Lapinjärven kunta Uudellamaalla on Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta. Vuoteen 2020 mennessä Lapinjärvi kehittää ja tuottaa kaikki palvelut yhdessä niiden käyttäjien kanssa aidoista tarpeista lähtien. Nyt Lapinjärvellä järjestetään kolmas Ihmislähtöisen Kunnan seminaari torstaina 29.8.2019.

Lapinjärvellä järjestetään tämän viikon torstaina 29.8.2019 klo 9-16 ihmislähtöisen kunnan seminaari, jossa avataan ihmislähtöisyyden käsitettä ja päästään konkreettisesti kokemaan Lapinjärven kehittämishankkeiden tuloksia.

Lapinjärven kunta järjestää kolmatta kertaa Ihmislähtöinen Kunta-seminaarin. Tänä vuonna seminaarin painottaa kokeiluja, osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä. Seminaari on oppimismatka, jossa jokainen pääsee näkemään Lapinjärvellä tehtyjen kokeilujen ja kehittämishankkeiden tuloksia ja mahdollisesti myös tuomaan oman kädenjälkensä mukaan Suomen ensimmäisen ihmislähtöisen kunnan kehittämiseen.

Ihmislähtöinen Kunta-seminaari on osa Lapinjärven kunnan strategiaa vuosille 2016-2020. Viimeinen seminaari tullaan järjestämään syksyllä 2020.

Aamupäivä tietoa – iltapäivä tekemistä

Seminaarin aamuohjelma järjestetään Siviilipalveluskeskuksen auditoriossa. Päivän avaa Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka kertomalla ihmislähtöisyyden taustoista ja siitä, mitä kaikkea ihmislähtöisyys on.

Tiina Heikan alustuspuheenvuoron jälkeen seminaarissa päästään mukaan Kokeilutorille, jossa asiantuntijat vastaavat kysymyksiin eri lapinjärveläisistä kokeiluista. Aiheita löytyy työllistämisestä mobiilikouluhankkeeseen, iäkkäiden aktivoimisesta joukkorahoituskampanjoihin ja resurssiviisauteen.

”Tyhmiä kysymyksiä ei ole ja paikalliset asiantuntijamme vastaavat kysymyksiin monipuolisesti.”, kertoo kunnanjohtaja Tiina Heikka aamupäivän ohjelmasta.

Omakustanteisen lounaan jälkeen siirrytään Siviilipalveluskeskukselta Lapinjärven Kirkonkylälle. Kirkonkylällä on tarjolla toiminnallinen iltapäivä, jonka ohjelmassa on erilaisia työpajoja.

Iltapäivän aikana pääsee tutustumaan esteettömän osallistavan ympäristön suunnitteluun Lapinjärvelle muutama vuosi sitten valmistuneessa Lukkarinpuistossa. Puistossa on otettu huomioon eri kävijäryhmät monipuolisesti. Muita työpajakohteita ovat yhteisötaidepaja, kaikille avoin luova työhuone – Koko Kylän Työhuone – sekä esimerkiksi Happy Kids Of Lapinjärvi-paja, jossa päästään tutustumaan varhaiskasvatuksen ja koulun monipuolisiin ihmislähtöisiin mahdollisuuksiin Lapinjärvellä.

Yksi kiinnostavimmista työpajoista ovat asuntomessuilla paljon näkyvyyttä saaneet Lapinjärvitalot. Yhteen taloista pääsee työpajan aikana tutustumaan ja näkemään sekä arvioimaan sen muistiystävällisiä mahdollisuuksia.

”Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua taloon, sillä asukkaat muuttavat taloihin jo lähiaikoina.”, kertoo kunnanjohtaja Heikka.

Luvassa myös iltaohjelmaa

Lapinjärven kunta järjestää Ihmislähtöinen Kunta-seminaarin lisäksi torstai-iltana myös toiminnallista ohjelmaa kuntalaisille ja kunnasta kiinnostuneille. Iltaohjelmana klo 18-20 pidetään avoimet ovet tapahtuman yhteen neljästä Lapinjärvitaloista. Talot siirtyvät Lapinjärvelle keskiviikkona 28.8. Kuntalaiset ja kaikki taloista kiinnostuneet pääsevät vielä ilta-aikaan tutustumaan ja arvioimaan Lapinjärvitalo-konseptin onnistumista talossa liikkuessaan.

Ihmislähtöinen Kunta-seminaari on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa, miten ihmislähtöisen kunnan kehittäminen on edennyt Lapinjärvellä. Seminaari on maksuton ja avoin kaikille.

Kertomuksia ihmislähtöisen Lapinjärven kehittämisestä: ihkulapinjarvi.blogspot.fi

Lue Lapinjärven kunnan strategia täällä.

www.lapinjarvi.fi