Tule rukoilemaan yhdessä rauhaa Ukrainaan

Ekumeenista rukoushetkeä Ukrainan ja maailman rauhan puolesta vietetään Helsingin tuomiokirkon portailla 2. pääsiäispäivänä maanantaina 18.4. kello 12. Tilaisuus alkaa rauhankellojen soitolla, johon yhtyvät Helsingissä eri kirkkokuntien kirkot soitollaan.

Tuomiokirkon portailla esiintyvät muun muassa Cantores Minores ja ortodoksinen Pyhän Andreaan nuorisokuoro. Portailla järjestetään myös vaikuttava visuaalinen näytös, joka kuvataan dronella ja jonka toivotaan leviävän laajasti maailmalle.

”Sota Ukrainassa pakottaa sanomaan ääneen, että me emme hyväksy sodan kylmiä tekoja. Toisena pääsiäispäivänä kokoonnutaan eri puolilta kaupunkia Tuomiokirkon rappusille, koska haluamme antaa yhteisen ja selkeän viestin: tässä kaupungissa emme ole toisia vastaan emmekä anna periksi vaan teemme töitä sovinnon puolesta ristiriidan ja vihan sijasta”, sanoo Helsingin seurakuntayhtymän johtaja, kirkkoherra Juha Rintamäki.

”Me kuulumme niihin, jotka sytyttävät elämässä valoja eivätkä toimi pimeyden suojissa. Meille toivo tarkoittaa näkyä kaiken keskellä siitä, että sinä, minä ja me selviämme kyllä yhdessä tästäkin”, Rintamäki jatkaa.

Tilaisuudessa kuullaan eri kirkkokuntien edustajien puheenvuoroja ja rauhanrukouksia. Helsingin kaupungin tervehdyksen tuo apulaispormestari Daniel Sazonov. Lisäksi rappusilla lauletaan yhdessä pääsiäistroparia eri kielillä ja Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan eli virsi 600.

Tilaisuuteen tulee ristisaattoja ja kulkueita eri puolilta kaupunkia. Ainakin seuraavista paikoista on ilmoitettu lähtevän kulkueita Senaatintorille:

- kello 11 Mikael Agricolan kirkolta, Tehtaankatu 23, reitti Pyhän Henrikin katedraalin kautta

- kello 11.15 Kallion kirkolta, Itäinen Papinkatu 2

- kello 11.30 Adventtikirkolta, Annankatu 7, reitti Andreaskyrkanin kautta

- kello 11.40 Uspenskin katedraalilta, Pormestarinrinne 1

- kello 11.45 Pyhän Kolminaisuuden kirkolta, Unioninkatu 31

Rukousta jatketaan heti tilaisuuden päätyttyä Tuomiokirkon Kryptassa.

Tilaisuuden järjestävät Helsingin ev.-lut seurakunnat, Helsingin ortodoksinen seurakunta, Helsingin katolinen seurakunta sekä Helsingin ekumeeninen toimikunta.

Ekumeenisen rukoushetken päätyttyä Tuomiokirkon portailla alkaa Suomen ukrainalaisten yhdistyksen järjestämä tapahtuma. Rukoushetken järjestäjät toivovat, että yleisö osoittaisi tukeaan tilaisuudelle, jossa Tuomiokirkon portaat peittyvät yleisön käsien kannattelemaan 30 metrin mittaiseen Ukrainan lippuun.

”Kutsumme jokaisen, joka uskoo ihmiselämän arvoon, kokoontumaan yhteen Ukrainan tueksi sen kamppailussa rauhan, demokratian ja itsenäisyyden puolesta”, sanoo Nadiya Fedorova Suomen ukrainalaisten yhdistyksestä.

Lisätiedot: Helsingin seurakuntayhtymänjohtaja, kirkkoherra Juha Rintamäki, p. 050 593 1944 Kryptan tilaisuuden osalta: Tiedottaja Merja Eräpolku, p. 050 560 3261

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa: Nadiya Fedorova, p. 040 255 7765

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1017350015877198/

Welcome to pray peace to Ukraine!

MONDAY April 18, 2022, at 12 noon

Ecumenical prayer moment

Stairs of Helsinki Cathedral

An ecumenical prayer moment for Ukraine and for the peace of the world on the stairs of Helsinki Cathedral on Easter Monday. The event begins with chiming of the church bells for peace.

The event continues inside at Crypt until 1.30pm after the events outside.

Cantores Minores and the youth choir of the Orthodox Church will perform on the stairs of Helsinki Cathedral. The deputy mayor of Helsinki Daniel Sazonov will bring greetings to the event. Representatives from many churches will speak at the event and say prayers for peace. An Easter hymn will be song on the stairs in different languages and also the hymn 600 of the Finnish hymnbook.

Cross processions from different congregations will walk to the Cathedral. Also Ukrainians that have come to Helsinki will come together to pray for peace.

Organizers: Evangelical Lutheran Parishes of Helsinki, Orthodox Parish in Helsinki and the Ecumenical working group of Helsinki