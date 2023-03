Tuleeko Tervolasta, Ranuasta tai Utsjoesta Suomen ensimmäinen kokonaan huoneistotietojärjestelmään siirtynyt kunta?

Helmikuun lopussa Lapin tilanne huoneistotietojärjestelmään siirtymisessä oli hivenen alle maan keskiarvon. Maakunnassa 12,6 % taloyhtiöistä oli tehnyt vaadittavan siirron, kun koko maan keskiarvo oli jo noin 15 %. Alueen aktiivisimmat kunnat ovat kuitenkin aivan maan huippua. Kärkipaikkaa pitää Tervola, jossa siirtoprosentti oli huimat 84,6 %. Hyvänä kakkosena tuli Ranua, jossa 83,3 % yhtiöistä on tehnyt siirron. Myös Utsjoen kunnassa enää kahdessa taloyhtiössä on tarvittava siirto tekemättä. Perää siirroissa pitää Ylitornio, jossa yksikään taloyhtiö ei ole vielä herännyt huoneistotietojärjestelmän tuloon.

Kaikkien taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 aikana, ja ammatti-isännöitsijät vastaavat isännöityjen talojen siirroista. Aika siirtymiseen on käymässä vähiin ja Rovaniemellä järjestettävällä osakeluettelon siirtoklinikalla halutaan tukea niitä pieniä lappilaisia taloyhtiöitä, jotka eivät käytä isännöintitoimistoa.

Tilaisuudessa Maanmittauslaitoksen asiantuntijat tarjoavat konkreettista opastusta osakeluettelon siirtämiseen. Taloyhtiön edustajan tulee ottaa mukaan omat vain pankkitunnukset ja varmistaa, että taloyhtiön tiedot ovat ajan tasalla. Ohjeet tietojen tarkistamiseen löytyvät ilmoittautumissivulta.

Siirtoklinikkaan osallistuminen on maksutonta, mutta ilmoittautuminen on tehtävä etukäteen Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa maanmittauslaitos.fi/tapahtumat. Ilmoittautuminen on auki 22.3.2023 saakka.