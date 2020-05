Tulevaisuuden kaupunki ja liikkuminen Kasvupolku®: Potentiaalisimmat kasvuyritykset ovat Moor Oy ja Biila Solutions Oy

Tulevaisuuden kaupunki ja liikkuminen Kasvupolun kaksi potentiaalisinta kasvuyritystä ovat helsinkiläinen Moor Oy ja vantaalainen Biila Solutions Oy.

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit potentiaalisimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kriteerit ovat samat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla.

Moor Oy tarjoaa asunto- ja korjausrakentajille pilvipalveluohjelmistoa asuntojen materiaali- ja varustevalintojen hallinnointiin sekä asukasviestintään. Moor auttaa rakentajia hallitsemaan asukkaiden asuntojen valinta- ja muutostarpeita viestinnällä ja valintojen hallinnalla sekä niitä tukevilla palveluilla.

Tuomaristo koki, että Moorilla on kaikki mahdollisuudet kansalliseen ja kansainväliseen kasvuun. Ratkaisu on edistyksellinen ja lisäarvoa tuottava. Vaikutuksen tuomaristoon teki oma tuotekehitys ja se, että avainasiakkaat ovat Suomen kärkipään toimijoita.

Biila Solutions Oy tarjoaa valtakunnallista autohuoltopalvelua, joka kutsuu ja noutaa auton huoltoon sen ollessa ajankohtaista. Biila tekee elämästä autojen kanssa helpompaa digitalisoimalla palveluita ja luomalla digitaalisen kohtaamispaikan autoilijoille, huoltajille ja palveluntarjoajille.

Tuomaristo arvosti hyvässä vaiheessa olevaa yritystä, jolla kasvumentaliteetti on kunnossa. Selkeä liikeidea toimii yrityksen vahvuutena. Asiakkuuksia Biila Solutionsilla on jo vahvasti ja ensiaskeleet kansainvälistymiseen on otettu.

Kasvupolun tuomaristo, kumppanit ja osallistujat

Tulevaisuuden kaupunki ja liikkuminen Kasvupolun tuomariston kokoonpano:

Kirsti Laurila , Traficom

, Traficom Tapio Ojanen , Väylä

, Väylä Hannu Pikkarainen , Helen

, Helen Heidi Erha , Destia

, Destia Mika Kovanen, Ramboll

Ramboll Elina Lehtomäki , Caruna

, Caruna Marko Forsblom, ITS-Finland

Tulevaisuuden kaupunki ja liikkuminen Kasvupolulla mukana ovat Kasvupolkukumppanit Ramboll, Traficom, ITS-Finland, Väylä, Destia, Helen ja Caruna.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen osallistuivat myös CirEco Finland Oy, Citynomadi Oy, Delicode Oy, Digitouch Group Oy, Effectio Oy, Figmentor Oy, Joostek Oy, Perille Mobility Services Oy, RMB Rock My Business Oy, Robots Expert Finland Oy, Rollock Oy, The Natural Building Company Oy sekä Vapaus Bikes Finland Oy.

Kohti Kasvu Open Karnevaalia

Potentiaalisimmat yritykset etenevät automaattisesti Kasvu Open kauden 2020 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saavat kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2020. Kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalin 27.-29.10.2020 yhteydessä finalistijoukosta valitaan kauden TOP 10 ja voittajat. TOP 10- ja voittajavalinnat tekee Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo.

