Tulevaisuuden lämpöenergiavarasto otettiin käyttöön Vaasassa

Vaasan Vaskiluodossa vihittiin tänään virallisesti käyttöön lämpöenergiavarasto, joka monipuolistaa alueen lämmöntuotannon. Innovatiivisella energiavarastolla tulee olemaan ratkaiseva rooli myös tulevaisuudessa. Sen lisäksi, että kivihiilen käyttö sen avulla vähenee välittömästi, tuo se runsaasti joustoa tulevaisuuden tuotantoratkaisuihin.

Energiavarastoa on kesän aikana koeajettu. Alkulataus on tehty hyödyntämällä Westenergyn jätteenpolttolaitoksen ylimääräistä lämpöenergiaa. Lämmitetystä energiavarastosta on edelleen purettu lämpöä ja se on ajettu alueen kaukolämpöverkkoon.

Talvella energiavarastoa lämmitetään Vaskiluodon voimalaitoksen sähköntuotannossa syntyvällä lämpöenergialla. Näin ollen kaikki tuotanto saadaan hyödynnettyä tehokkaammin ja samalla pystytään vähentämään kivihiilen käyttöä yli 30 % kaukolämmöntuotannossa. Lisäksi energiajärjestelmään on rakennettu erillinen, edistyneitä laskenta-algoritmeja hyödyntävä tietojärjestelmä, jolla varaston ja muun lämpöjärjestelmän toimintaa voidaan ohjata sähkön markkinahinnan perusteella.

Lämpöenergiavarastoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää tuotantomuodosta riippumatta. Näin ollen varasto onkin erinomainen esimerkki eri energiasektoreiden yhdistämisestä (ns. sector coupling).

- Ratkaisu mahdollistaa energiavaraston hyödyntämisen huolimatta siitä, minkälaisiin energiantuotantoratkaisuihin päädytään. Varastoa voidaan tulevaisuudessa lämmittää vaikkapa tuuli- tai aurinkovoimalla. Kun tuulisena päivänä tuulivoimaa on tarjolla yllin kyllin, sitä voitaisiin hyödyntää myös energiavaraston lämmittämiseen, toteaa Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin.

Ratkaisuna energiavarasto on pitkäikäinen

- Lämpövarastona käytetty maanalainen luolasto on lähtökohtaisesti ikuinen. Nyt paikalle rakennettua teknologiaa pystyy helposti huoltamaan ja myös uudistamaan ja muokkaamaan uusia käyttötarkoituksia varten. Tämä luo varastosta oivan pelivälineen tulevaisuuden energiantuotannossa, sanoo EPV Energian lämpövoimatuotannon johtaja Mats Söderlund.

Vaskiluodon lämpöenergiavarasto on tilavuudeltaan Suomen *) suurin käytössä oleva energiavarasto. Luolien yhteistilavuus on 210 000 m3 ja lataus- ja purkutehoa on 100 MW. Vastaavanlainen energiavarasto on valmisteilla Helsingissä. Sen on arvioitu valmistuvan vuonna 2021.

Faktoja Vaskiluodon luolista:

Lämpövarastoluolat ovat tilavuudeltaan 150 000 m³ ja 60 000 m³ (yhteensä 210 000 m3)

*) Tanskan Vojensissa on tiettävästi ollut tilavuudeltaan maailman suurin lämpöenergiavarasto. Sen tilavuus jää kuitenkin 203 000 m3:iin.

Lataus- ja purkutehoa on 100 MW, mikä riittää noin 4-20 vuorokaudeksi riippuen purkutehosta. Vertailun vuoksi, tällä hetkellä Pohjoismaiden suurimman rakenteilla olevan sähköakun lataus- ja purkuteho on 30 MW.

Energiavaraston kapasiteetti on 7–9 gigawattituntia

Sijainti: 30 metriä maanpinnan alla Vaasan Vaskiluodossa

Koko: korkeus 22 ja 30 metriä, pituus 178 m ja 313 m

Rakennettu 1970-luvulla öljyn säilytykseen

Luolat on tyhjennetty öljystä ja puhdistettu 1990-luvun lopulla

Lämpöenergiavarastohanke onnistuttiin viemään läpi alkuperäisessä aikataulussa ja budjetissa haastavasta keväästä huolimatta.

Katso video varaston toiminnasta

Katso lämpövaraston lataustilanne