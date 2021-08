Tulevaisuuden liikenne Kasvupolku®: Lupaavimmat kasvuyritykset ovat Unikie, Geyser Batteries ja eMabler

Jaa

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit lupaavimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt.

Tulevaisuuden liikenne Kasvupolun kolme lupaavinta kasvuyritystä ovat tamperelainen Unikie, helsinkiläinen Geyser Batteries ja espoolainen eMabler.

Unikie on älykkäiden, reaaliaikaiseen päätöksentekoon kykenevien koneiden, autojen ja teollisuuden sovellusten kehittäjä. Yritys perustettiin tarpeesta viedä suomalaista teknologiaosaamista maailmalle.

Tuomariston mielestä Unikie on maailmanluokan pelaaja, jolla kasvuvauhti on ollut huima. Yritys on keulahahmo ja esikuva liikenteen alalla. Tuomaristo arvosti yrityksen toimintaa kansainvälisillä kentillä - kasvulle ei näy loppua.

Geyser Batteries kehittää ja valmistaa uuden ajan vesipohjaisia, suuritehoisia akkuja. Yrityksen tuotteilla on poikkeuksellisen pieni hiilijalanjälki.

Tuomariston mukaan Geyser Batteriesin kasvumahdollisuudet ovat erinomaiset ja tiimi kunnianhimoinen. Yrityksellä on skaalautuva liiketoimintamalli, ja kestävä kehitys on otettu huomioon. Yritys on verrattavissa Kalevalan Sampoon - idea on ainutlaatuinen.

eMabler on sähköisen liikenteen API-alustan rakentanut ohjelmistoyritys. Yritys integroi sähköautojen latauslaitteiden datan liiketoimintajärjestelmiin käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Tuomaristo koki, että eMabler on potentiaalinen yritys ratkaisemaan sähköautoilun ongelmia. Yritys on saanut investointeja ja vakuuttanut myös sijoittajat. Tuomaristo arvosti tiimin taustaa ja vahvaa osaamista.

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit lupaavimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kriteerit ovat samat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla.

Katso: Mikä on Kasvupolku®?

Katso: Tulevaisuuden liikenne Kasvupolku®-sparraukseen osallistuneet yritykset

KASVUPOLUN TUOMARISTO JA KUMPPANIT

Tulevaisuuden liikenne Kasvupolun tuomariston kokoonpano:

Marcus Suvanto , Destia

, Destia Tapio Ojanen , Väylävirasto

, Väylävirasto Juha Lehtonen , Siemens

, Siemens Jussi Mäntynen , Siemens

, Siemens Marko Forsblom , ITS-finland

, ITS-finland Pekka Komu , LADEC

, LADEC Mika Kulmala , Tampereen kaupunki

, Tampereen kaupunki Tommi Äijälä, Innovestor

Yrittäjille maksuttoman sparrauksen mahdollistavat Kasvu Openin valtakunnalliset kumppanit yhdessä Tulevaisuuden liikenne Kasvupolku®-kumppaneiden kanssa.

Tulevaisuuden liikenne Kasvupolku®-kumppanit ovat:

Destia

Innovestor

ITS Finland

Lahden Seudun Kehitys LADEC

Siemens

Tampereen kaupunki

Väylävirasto

Kasvu Openin valtakunnalliset kumppanit ovat Nordea, Business Jyväskylä, DNA, Keski-Suomen liitto, KPMG, Varma, AWS, Kauppakamari ja Technopolis.

KOHTI KASVU OPEN KARNEVAALIA 2021

Kasvupolkujen lupaavimmat yritykset etenevät automaattisesti Kasvu Open 2021 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saavat kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2021.

Kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 27.-28.10.2021 finalistijoukosta valittu TOP 10 kisaa Vuoden kasvuyritys -tittelistä. TOP 10- ja voittajavalinnat tekee Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo.

Katso: Vuoden kasvuyritykset 2020

Katso: Kasvu Openissa sparrattuja yrityksiä

LISÄTIEDOT

Katri Rutanen

katri.rutanen@kasvuopen.fi

050 470 3573