Tulevaisuuden ruoka valloittaa Pariisin – MeEatin ateriakastikkeet pääsivät SIAL-messujen innovaatiokilpailun finaaliin

Joka toinen vuosi Pariisissa järjestettävät SIAL-messut houkuttelevat vieraita ja näytteilleasettajia yli 200 maasta. Jo 50 vuoden ajan järjestetty tapahtuma tarjoaa osallistujille ajantasaista tietoa ruoka-alan kehityssuunnista ja kuumimmista trendeistä. SIAL järjestetään Pariisissa 15.–19.10.2022.

Yksi messujen päätapahtumista on innovaatiokilpailu, joka palkitsee elintarvikealan jännittävimmät uutuudet ja tulevaisuuden ratkaisut. MeEat osallistui kilpailuun ateriakastikesarjalla, joka on valmistettu vatsaystävällisestä fermentoidusta härkäpavusta. Sarjassa on seitsemän erilaista kastiketta, jotka ovat saaneet inspiraationsa maailman mauista.

"Kilpailuun osallistui yli 1 800 tuotetta, joten olemme innoissamme ja otettuja, että pääsimme finalistien joukkoon! Valinta osoittaa, että tuotteidemme innovatiivisuus on herättänyt alalla huomiota. Haluamme tuotteidemme avulla antaa ihmisille, elintarviketeollisuudelle ja maataloudelle mahdollisuuden ottaa seuraava askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Uskomme, että haastamalla nykyisen ruokasysteemin ja normit voimme tehdä suuren muutoksen – ja sen muutoksen aika on nyt", sanoo MeEatin toimitusjohtaja Mikko Karell.

MeEatin Tikka Masala -kastike oli yksi vuoden 2021 Anuga-messujen Taste Innovation Shown voittajista. Anuga-messut lukeutuu maailman suurimpien elintarvikealan tapahtumien joukkoon.

Vatsaystävällisiä vaihtoehtoja Pohjolasta

MeEatin kastikkeet on valmistettu fermentoidusta härkäpavusta, eivätkä ne sisällä soijaa. Fermentointi eli hapattaminen on vanha tapa valmistaa ja säilöä elintarvikkeita. Sen lisäksi, että fermentointi tuo ruokiin makua, sen uskotaan edistävän vatsan hyvinvointia ja parantavan ruoansulatusta. Lisäksi se tuo kasviproteiiniin lihaa muistuttavan suutuntuman. Fermentointi on jo pidempään ollut ruoka-alalla trendaava valmistustapa.

MeEatin tuotteet pohjautuvat puhtaisiin raaka-aineisiin sekä luotettaviin ja turvallisiin tuotantomenetelmiin. Tuotteissa käytetty härkäpapu on 100 % kotimaista. Se viljellään, tuotetaan ja käsitellään Suomessa.

Lautasellinen vallankumousta

MeEatin tavoitteena on valmistaa parhaita mahdollisia kasvipohjaisia tuotteita ja viedä maailmalle suomalaista korkean tason ruokaosaamista. Tuotevalikoima on laaja aina makkaroista, hampurilaisista ja leikkeleistä dippeihin ja kastikkeisiin.

"Emme voi jatkaa lihan kulutusta tavalla, johon olemme tottuneet. Meidän täytyy tehdä tulevaisuudesta kestävämpi planeetalle, itsellemme ja taloudelle. Suunnitelmamme on yksinkertainen: tuomme kauppoihin tuotteita, joilla voi vaivattomasti korvata lihan arkisissa ruoissa ja tutuissa resepteissä. Näin kuluttajien on helppo muuttaa vanhoja tapojaan kestävämpään suuntaan, yksi suupala kerrallaan", Karell selittää.

MeEat syntyi vuonna 2020 Poutun lanseeraamien Muu-kasvituotteiden pohjalta. Kysynnän ylitettyä kaikki odotukset kasviproteiiniliiketoiminta irroitettiin omaksi yhtiökseen, mikä mahdollisti toiminnan kehittämisen ja kasvattamisen toden teolla. Nykyään MeEatilla on 35 % markkinaosuus Suomen vähittäiskaupassa, ja yritys aloittaa HoReCa-tukkukaupan myynnin Suomessa ja Virossa lokakuussa 2022. Vuonna 2021 yrityksen liikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa.

Finalistituotteet

MeEat Tikka Masala

MeEat Tikka Masala on käyttövalmis ateriakastike, joka on valmistettu vatsaystävällisestä fermentoidusta härkäpavusta. Kastike on vain lämmitystä vaille valmis ja maistuu herkulliselta riisin kanssa. Tarjoile naanleivän, raikkaan soijajogurttipohjaisen raitakastikken sekä tuoreen korianterin kanssa.

MeEat Korma

Meeat Korma on käyttövalmis ateriakastike, joka on valmistettu vatsaystävällisestä fermentoidusta härkäpavusta. Kastike on vain lämmitystä vaille valmis. Kokeile lisätä kastikkeeseen kookoskermaa lämmityksen yhteydessä ja tarjoile riisin, naanleivän ja tuoreen korianterin kanssa.

MeEat Green Curry

Meeat Green Curry on fermentoidusta härkäpavusta valmistettu ateriakastike, joka saa inspiraationsa perinteisestä thaiherkusta. Makunsa kastikkeeseen tuovat kaffir lime, kurkuma, korianteri, jalapeno, kumina, inkivääri ja chili – koko joukko ihania mausteita! Tarjoile kastike jasmiiniriisin ja vihreiden papujen kanssa.

MeEat Red Curry

Meeat Red Curry -kastike on kasvipohjainen fermentoidusta härkäpavusta valmistettu kastike, jossa maistuvat chili ja korianteri. Kastike on peräisin Thaimaan keskiosista, jossa se tunnetaan lempinimellä ”spicy curry”. Tarjoile mausteinen kastike riisin ja tuoreen korianterin kera.

MeEat Ginger Sesame taste

Seesami ja inkivääri ovat klassisia Kaakkois-Aasian makuja, joista voit nyt nauttia helposti ja herkullisesti kotikeittiössä. Upota nuudelit tai paistettu riisi MUU Ginger & Sesame – kastikkeeseen ja koristele tuoreella korianterilla ja chilillä. Vatsaystävällisestä fermentoidusta härkäpavusta valmistettu mausteinen kastike on vain lämmitystä vaille valmis.

MeEat Bolognese

MUU Bolognese on valmistettu herkullisesta ja vatsaystävällisestä fermentoidusta härkäpavusta. Käyttövalmis kastike on vain lämmitystä vaille valmis nautittavaksi. Pasta keittyy samalla kun soosi lämpenee, ja koko dinneri on valmis minuuteissa! Näppärä tuote passaa myös vaikka bolognesepizzan täytteeksi.

MeEat Chili sin Carne

MUU Chili sin Carne on vegaaninen chilimaustettu kastike, joka lämpiää muutamassa minuutissa, riittää nälkäaseesta riippuen kadelle tai kolmelle murkinoijalle ja on todella herkullinen! Eikä siinä tietenkään vielä kaikki. MUU Chili sin Carne on valmistettu vatsaystävällisestä fermentoidusta härkäpavusta, joka sopii myös heille, joille palkokasvit eivät tavallisesti sovi.