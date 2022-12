”Tulikivi käy pk-teollisuuden viejien esikuvaksi!” Verkkokauppa välittää takkatilauksen suoraan tuotantoon, älyratkaisu kasvun tukena

Lehdistötiedote 22.12.2022

Maailman johtava varaavien takkojen valmistaja Tulikivi on huimassa kasvussa. Energiakriisi on vauhdittanut perheyhtiön viennin aivan uusiin lukemiin, tilausvirta on kasvanut yli 50 prosenttia kuluvana vuonna. Kasvu on ollut mahdollinen vain siksi, että Tulikivi oli siihen varautunut.

”Nopea kasvu onnistuu, koska B2B-verkkokauppamme liittää myynnin suoraan tuotantoon. Ilman pitkällistä pohjatyötä tämä ei olisi mitenkään onnistunut, koska järjestelmä on räätälöity huolella juuri meidän tarpeisiimme. Kun uusi jälleenmyyjä aloittaa nyt vaikkapa Saksassa, paljon muuta ei tarvita kuin käyttäjätunnukset ja tilaukset saadaan tuotantoon”, kiittää Tulikiven ICT-asiantuntija Pasi Korhonen.

Korhonen on vastannut Tulikiven puolella B2B-myyntijärjestelmän kehittämisestä yhdessä verkkokauppatoimittaja Vilkas Groupin kanssa. Työ on ollut vaativa, mutta periaate simppeli.

”Jälleenmyyjä auttaa asiakasta suunnittelemaan itselleen mieleisen takkaratkaisun. Järjestelmä ehkäisee virheet eli vääränlaista ei saa suunniteltua. Kun asiakas sitten on tyytyväinen, myyjä napauttaa enteriä ja kauppa syntyy – ja tilaus välittyy meille sellaisenaan tuotantoon. ICT-kielellä Vilkas räätälöi meille verkkokaupan, siihen konfiguraattorimoottorin ja mikä tärkeintä, suoran yhteyden meidän erp-järjestelmäämme, joka ohjaa tuotantoa”, selvittää Korhonen.

Tulikivi esikuvaksi sadoille, ellei tuhansille?

Merkittävä osa Suomen viennistä ja kansantulosta perustuu B2B-teollisuuden huippuosaamiseen. Se siivittää alihankintana etenkin saksalaista teollisuutta, mutta uusi vientiloikka olisi mahdollinen.

”Meillä on Suomessa todella vahva teknologinen osaaminen, jota maailmalla ansaitusti arvostetaan. Yksin teknologiateollisuudessa löytyy kuitenkin vähintään satoja yrityksiä, jotka voisivat merkittävästi lisätä myyntiään verkkokaupparatkaisujen avulla. Entä jos vienti sujuisi B2B-teollisuudessa muutenkin verkossa ja yhdistyisi suoraan tuotantoon? Vientiloikka koko Suomelle”, visioi kehitystyöstä Vilkkaalla vastannut Timo Korvenoja.

Korvenoja tiivistää Tulikiven järjestelmän kantavan idean, jonka hedelmiä nyt viennissä korjataan.

”Kun asiakas voi joko itse tai jälleenmyyjän avustuksella suunnitella tilauksensa virheettömästi ja tilaus siirtyy sellaisenaan tuotantoon, kasvu skaalautuu helposti. Juuri tämä oli Tulikiven idea, jonka heille toteutimme. Tulikivi käy pk-teollisuuden viejien esikuvaksi”, kehuu Korvenoja.

Seuraava skaalaus: Keraamiset takat Saksaan

Tulikiven älykäs myynti-tuotanto -mylly laajenee vuodenvaihteessa, kun keraamisten takkojen vienti Saksaan käynnistyy yhteistyössä saksalaisen Hagos-osuuskunnan kanssa.

”B2B-järjestelmämme on tähän valmis, eikä kasvuun vastaaminen muuten onnistuisikaan. Olemme siis valmistautuneet keraamisten takkojen myynnin kasvuun”, lupaa Tulikiven Korhonen.

Lisätiedot:

Timo Korvenoja, Vilkas, COO, 050 650 13, timo@vilkas.fi