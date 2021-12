Tuloerot kaventuivat hieman vuonna 2020, vaikka suurituloisimman prosentin tulot suurenivat

Rakennusyritykset syyskuussa vahvassa kasvussa 12.11.2021 08:02:26 EET | Tiedote

Rakennusyritysten liikevaihdon huhtikuussa alkanut kasvu vahvistui edelleen syyskuussa. Työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi syyskuussa 8,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla rakentamisen toimialoilla. Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui syyskuussa kuitenkin hiukan elokuusta. Syyskuussa talonrakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia edellisvuodesta. Myynnin määrä kasvoi syyskuussa 5,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. "Asuinrakentamisen hankkeiden lupa- ja aloituskehitys on tänä vuonna ollut huipussaan syksystä 2020 alkaneen nousun jäljiltä, ja viimeisen vuoden aikana on aloitettu lähes 48 000 asunnon rakentaminen. Voimakas kustannusten nousu ja työvoiman saatavuustilanne on samanaikaisesti vaikeuttanut rakentamista. Kustannusten nousun uskotaan jo kuitenkin taittuneen, ja tulevien kuukausien näkymät talonrakentamisen liikevaihdon kehitykseen ovat positiiviset”, sanoo tilastopäällikkö Paula Paavilainen. Voi