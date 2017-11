Tuloverotuksen ankara progressio on työnteon haittavero

Suomen Carita Wallgren-Lindholm kansainväliseen ICC-huippupestiin 10.10.2017 15:15 | Kutsu

Kansainvälinen kauppakamari ICC on nimittänyt 9.10.2017 Sydneyssä pitämässään kokouksessa suomalaisen Carita Wallgren-Lindholmin maailman johtavan kansainvälistä välimiesmenettelyä kehittävän valiokunnan, ICC Commission on Arbitration and ADR, puheenjohtajaksi. Ensimmäisenä naisena ja pohjoismaalaisena tehtävään valittu asianajaja Wallgren-Lindholm aloittaa tehtävässä 1.1.2018. Valinta on vahva tunnustus myös Suomelle työstä tällä alalla.