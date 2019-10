Tunnetko nämä pedot? Halloweenin hurjimmat hirviöt paljastavat salaisuutensa uutuuskirjassa

Tunnetut elokuvat ja kirjat perustuvat usein muinaisiin taruihin ja taruolentoihin. Mistä on peräisin esimerkiksi Harry Potter -kirjojen kolmipäinen koira? Tunnetko maanalaisen Azazelin, lentävän Harpyijan ja aavikon jumala Sethin? Uutuusteos Hirviöiden galleria paljastaa tarinat petojen taustalla.

Bo Erikssonin ja Lina Blixtin Hirviöiden galleria (Nemo 2019) esittelee taustoineen 50 kauhistuttavinta hirviötä ympäri maailmaa. Bestiaarin tärkein kysymys kuuluu: kuinka niiltä voi suojautua?

Maanalainen Kerberos

Hirviökoira Kerberos vahtii sisäänpääsyä kreikkalaisten Manalaan ja estää kuolleita palaamasta elävien pariin. Myös pohjoismaisessa mytologiassa kuoleman valtakuntaa vahtii helvetinkoira, jonka nimi on Garm.

Kerberos näyttää karmealta. Sillä on kolme päätä, sen harja koostuu käärmeistä ja häntänäkin on käärme. Koiran kolmessa suussa on naskalinterävät hampaat, joista valuaa myrkkyä. Peto repii helposti kappaleiksi ihmisen, joka eksyy maan alle tai etsiytyy sinne vapaaehtoisesti.

Kerberos tarkoittaa "kuopan hirviötä". Se tulee kreikan sanoista ker berethrou, joista tulee latinan cerberus.

Demoni Azazel

Demonit voivat ottaa haluamansa hahmon. Niillä on usein sarvet, pitkät, karvaiset hännät, torahampaat, punaiset silmät ja kalpea iho sekä haavoja ja paiseita ympäri kehoa. Mutta ne saattavat näyttää myös ihan tavallisilta ihmisiltä, jolloin niitä on vaikea huomata. Demonit yleensä palvelevat jotakuta, esimerkiksi Paholaista, pahaa ruhtinasta tai noitaa.

Azazel-niminen demoni elää autiomaassa. Raamatun mukaan ihmiset uhrasivat syntipukin Azazelille (Azazel-nimi tarkoittaa hepreaksi myös "uhrieläintä"). Hänet kuvataan siksi myös pukiksi. Azazel on suuri ja vahva, hänellä on näyttävät sarvet otsalla, vuohen kasvot ja karvainen vartalo. Kulmahampaillaan Azazel repii eläimet ja ihmiset paloiksi.

Azazel on yksi helvetin ruhtinaista fantasiakirjailija Neil Gaimanin Sandman-sarjakuvassa.

Hydra

Maalla ja suolla elävä matelija jota kutsuttiin hydraksi, piinasi maanviljelijöitä Lernan alueella eteläisessä Kreikassa. Maalaiset eivät uskaltaneet kävellä suon ohi hakiessaan vettä. Hydra oli pitkä, kauhistuttava käärme, jolla oli useampi pää. Sen hengitys oli tappavan vaarallinen, ja sen hampaat valuivat myrkkyä. Se oli samannopea, ja kun se menetti pään, tilalle kasvoi hetkessä kaksi uutta.

Hirviön taltuttamiseen tarvittiin rohkea sankari, Herakles. Veljenpoikansa Iolaoksen avustuksella Herakles leikkasi aina pään poikki käärmeen kiemurtelevasta vartalosta ja samanaikaisesti poltti soihdulla kaulantyngän haavan umpeen. Näin kaulasta ei kasvanut kahta uutta päätä menetetyn tilalle. Hydran suurimman ja vaarallisimman pään Herakles murskasi suurella nuijalla.

Herakles suoritti kaksitoista urotyötä. Hän muun muassa tappoi Nemean leijonan, haki koirahirviö Kerberoksen manalasta ja karkotti Stymfaloksen järveltä paikallisia terrorisoineen petolintujen parven.

Voiko Kerberokselta, Azazelilta ja Hydralta suojautua? Lue kirjasta, miten.

