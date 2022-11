Tunnetko nimesi? Uutuuskirja tarjoaa kiehtovan katsauksen nimien maailmaan

Mitä nimet kertovat ja millaisia merkityksiä tuttuihinkin nimiin on eri aikoina liitetty? Marianne Kiskolan kirjoittama ja Katja Kouvalaisen kuvittama uutuuskirja Tunnetko nimesi? – Kiehtova matka nimien maailmaan (Kirjapaja) avaa sekä tuttujen ja suosittujen että harvinaisempien nimien historiaa ja taustoja.

Sanotaan, että nimestään ihminen tunnetaan – mutta tunnemmeko me nimemme? Viitoittaako nimi kantajansa tulevaisuutta tai tehtävää, luonnetta tai ulkomuotoa? Nimen merkitys on aina ollut pelkkää nimeämistä syvempi.

Nimiin liittyy erilaisia myyttejä ja uskomuksia, joita emme kenties enää tunne. Nimi voi kantaa mukanaan vastuuta tai sillä on voitu toivottaa saajalleen siunausta. Nimi kertoo kulttuurisesta identiteetistä.

Eri aikoina nimet on valittu eri syistä. Monen suomalaisen nimen tausta on raamatullisissa nimissä ja pyhimyksissä. Toisilla nimillä on syvät itämerensuomalaiset juuret. Joskus lempinimet vakiintuvat virallisiksi nimiksi tai uusi identiteetti vaatii nimenmuutoksen. Nykyään moni saa nimensä televisiosta tutun hahmon mukaan tai lainana jostain toisesta kielestä.

Tunnetko nimesi? on mainio tietokirja etu- ja vähän sukunimienkin historiasta, synnystä ja symboliikasta. Sen parissa voi tutkia oman nimensä salaisuuksia tai miettiä tulevan lapsensa nimeä. Marianne Kiskola taustoittaa nimitutkimuksen historiaa ja nimien perimmäisiä merkityksiä. Hän käsittelee sekä vanhoista kielikannoista periytyviä kansainvälisiä nimiä että itämerensuomalaisia nimiä. Katja Kouvalaisen upeasti kuvittamasta teoksesta selviää, millaisia kulttuurihistoriallisia piirteitä ja jopa maagisia voimia nimiin on liitetty.

Marianne Kiskola on Suomessa ja Kreikassa asuva tietokirjailija, joka on tehnyt kansainvälisen työuran media-alalla ja yritysjohtajana.

Katja Kouvalainen on joensuulainen kuvataiteilija, joka yhdistää taiteessaan modernin tekniikan ja perinteiset tarinat.

Kiskola ja Kouvalainen ovat aiemmin julkaisseet yhdessä teoksen 24 pyhimystä pahan päivän varalle (2021).

Marianne Kiskola: Tunnetko nimesi? – Kiehtova matka nimien maailmaan

Kuvitus Katja Kouvalainen

Kansi ja graafinen suunnittelu Tuija Kuusela

Kirjapaja 2022

ISBN 978-952-354-677-6

141 s | Kl 88.29