Tunnettuja ja maineikkaita lastenkirjakuvituksia Hanasaaren galleriassa

Näyttely koostuu kahdesta osasta: En hyllning till barnboken (Ylistys lastenkirjalle) ja Kuvakirjan olemus. En hyllning till barnboken -näyttelyssä esitellään seitsemäntoista tunnetun ruotsalaisen kuvittajan töitä. Joukossa ovat muun muassa Gunilla Bergström, Sven Nordqvist ja Lena Anderson.

Näyttelyn toisessa osassa, Kuvakirjan olemus, esitellään kolmen suomalaisen taiteilijan Lena Frölander-Ulfin, Jenny Lucanderin ja Linda Bondestamin kuvituksia.

”Näyttely on toteutettu useiden suomalaisten ja ruotsalaisten toimijoiden yhteistyönä. Ajatuksena on ollut luoda näyttelykokonaisuus, jonka kautta kävijät voivat astua kuvakirjan maailmaan”, Hanasaaren taiteen ja kulttuurin ohjelmakoordinaattori Alexandra Enberg kertoo.

Jo Gallerian ulkopuolella kävijöitä on vastassa Mauri Kunnaksen kuvitus ”Kreivin aikaan” Suomen ja Ruotsin yhteistä historiaa käsittelevästä kirjasta.

”Näyttely on suunnattu laajalle yleisölle. Teokset herättävät lämpimiä tunteita, ja kuvitukset ovat monille tuttuja omasta lapsuudesta”, Alexandra Enberg toteaa.

Näyttelyn ruotsalaisen osan on tuottanut Svenska Barnboksakademin, ja suomalaisen osan tuotannosta vastaa tuotantoyhtiö All Things Content yhteistyössä itse kuvittajien ja lavastaja Mia-Irene Sundqvistin kanssa.

Näyttely on avoinna 7.2.–27.3.2022. Galleria on auki päivittäin klo 10–20, ja näyttelyyn on vapaa pääsy. Paikka: Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo.

Kuva: Svenska Barnboksakademin & All Things Content.

Lisätietoja: Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373.

www.hanaholmen.fi