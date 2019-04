Puunjalostusinsinöörit ry on myöntänyt Lampén-mitalin Jyväskylän yliopiston soveltavan kemian professorille Raimo Alénille. Yhdistys myönsi mitalin tunnustuksena Alénin ansiokkaasta ja laaja-alaisesta tieteellisestä ja teknisestä työstä.

Raimo Alén on ollut kehittämässä Jyväskylän yliopiston osaamista puunjalostuksen, sen analytiikan sekä biomassanjalostuksen aloilla. Jyväskylän yliopiston soveltavan kemian osastolla tehty työ on huomattu myös valtakunnallisesti.

”Olemme osallistuneet viime vuosikymmeninä alalla tapahtuneeseen voimakkaaseen kehitykseen. Keskeistä on ollut erityisesti hiilineutraalin biomassan monipuolinen jalostus sekä kemiallinen massanvalmistus ottamalla huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat ja prosessien sivuvirtojen entistä tehokkaampi hyödyntäminen. Toimintaa on tehty kiinteässä yhteistyössä muun muassa teollisuuden kanssa. Avainosaaminen on perustunut soveltavan puukemian, hiilihydraattikemian ja analyyttisen kemian laaja-alaiseen hallintaan”, sanoo Alén.

Alénin mukaan innovaatioita on syntynyt esimerkiksi opinnäytetöissä.

Raimo Alén on työskennellyt Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella vuodesta 1993, jolloin hänet nimitettiin professoriksi.

Puunjalostusinsinöörit ry (PI) (aiemmin Suomen Paperi-insinöörien yhdistys) jakaa vuosittain erilaisia huomionosoituksia ja palkintoja. Arvokkain on vuorineuvos Aleks Lampénin mukaan nimetty mitali, joita on jaettu yhdistyksen yli 100 vuoden historian aikana nyt 21 kertaa. Puunjalostusinsinöörien yhdistykseen kuuluu yli 2600 henkilöjäsentä ja 45 toiminimijäsentä.

