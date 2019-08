Tuntematon Kimi Räikkönen ja muut elokuun uudet selkokirjat

Avain julkaisee elokuussa neljä uutta selkokirjaa: Kari Hotakaisen Tuntematon Kimi Räikkönen, Nadja Sumasen Rambo, Jaana Levolan Käppänät ja Leena Lehtolaisen Ennen lähtöä. Selkokirjat on suunnattu lukijoille ja lukemista harjoitteleville, joille yleiskielisen tekstin lukeminen on hankalaa. Kirjat sopivat myös lukuharrastusta aloitteleville.

Kari Hotakaisen menestysteosta Tuntematon Kimi Räikkönen myytiin viime vuonna yhteensä lähes 200 000 kappaletta ja se palkittiin Vuoden urheilukirja 2018 -palkinnolla. Kansainvälisestikin kiinnostava teos on käännetty jo usealle kielelle. Kirja ilmestyy Hanna Männikkölahden selkomukauttamana 1.8.2019.

Nadja Sumasen nuortenromaani Rambo kertoo kahdeksasluokkalaisesta Rambosta, jolla on ADHD. Teos on koskettava ja hauska kertomus nuoresta, joka kasvaa kaksin masentuneen äitinsä kanssa. Haasteista huolimatta Rambo ei luovuta. Rambo palkittiin Finlandia Junior -palkinnolla vuonna 2015. Kirja ilmestyy Riikka Tuohimetsän selkomukauttamana 1.8.2019.

Jaana Levolan lasten ja nuorten selkoromaani Käppänät kertoo 10-vuotiaasta Venlasta ja hänen koiristaan Milosta ja Missystä. Pienillä koirilla on suuri vaikutus Venlan arkeen ja lopulta ystävyyteen. Käppänät ilmestyy 1.8.2019.

Maria Kallio jatkaa tutkimuksiaan Leena Lehtolaisen Ennen lähtöä -dekkarissa. Tavallistakin hankalammaksi osoittautuvassa tapauksessa kiehuvat huumet, muukalaisviha ja Espoon kunnallispolitiikka. Kirjan on mukauttanut selkokielelle Leena Kaivosoja. Ennen lähtöä ilmestyy 1.8.2019.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa, yksinkertaistettua suomen kieltä. Selkokielinen kirjallisuus on suunnattu kaikille niille, joille yleiskielen lukeminen ja ymmärtäminen on hankalaa. Avain on tehnyt pitkäjänteistä työtä selkokirjallisuuden kustantajana. Kustantamo palkittiin työstään Selkokeskuksen Seesam-palkinnolla syksyllä 2017.