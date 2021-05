Tuntuuko liikenne turvalliselta Turun ympäristökunnissa? Vastaa kyselyyn ja vaikuta alueen liikenneolosuhteisiin

Byte av hängstag på Rävsundsbron förlöpte enligt planerna 7.5.2021 15:23:54 EEST | Tiedote

Ett hängstag i dåligt skick på Rävsundsbron byttes ut natten mellan onsdag och torsdag. Förberedande arbeten utfördes i början av veckan och efterarbeten fortsätter till slutet av denna vecka. Därefter rivs arbetsställningarna under brodäcket. Under åtspännandet av det nya hängstaget avbröts den tunga trafiken på bron. Förhandsinformationen om trafikbegränsningarna hade nått bra fram och vid bron fanns inga tunga fordon i kö under avbrottet. Trafikavbrottet blev kortare än beräknat och pågick endast 3 timmar. Bytet av hängstaget förlöpte i sin helhet enligt planerna och inga stora överraskningar inträffade under arbetets gång.