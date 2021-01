Tuokon uudet osakkaat

HT Meri Väinölä ja KHT Mika Järvinen on kutsuttu Oy Tuokko Ltd:n uusiksi osakkaiksi 15.1.2021 lähtien. Meri Väinölä ja Mika Järvinen ovat ansioituneita yhtiön asiantuntijoita.

- HT Meri Väinölä on työskennellyt Tuokolla vuodesta 2001 lähtien aluksi tilintarkastustehtävissä ja nykyisessä tehtävässään Tuokon taloushallintopalveluiden johtajana sekä tilintarkastajana vuodesta 2012 lähtien. Meri Väinölällä on laaja-alaista kokemusta ja osaamista taloushallinnon ja tilintarkastuksen asiantuntijatehtävistä ja hän on kehittänyt asiakasta hyödyntäviä automatisoituja taloushallinnon asiantuntijapalveluita, joilla uskomme olevan kasvavaa kysyntää.

- KHT, KTM Mika Järvinen on työskennellyt Tuokolla vuodesta 2016 ja on vuodesta 2018 toiminut merkittävän tilintarkastuskokonaisuuden ja tilintarkastusryhmän johtajana. Mika Järvisen vastuulla ovat Tuokon rahoitusalan asiakkaiden tilintarkastukset ja sisäiset tarkastukset. Mika Järvinen on lisäksi vastannut monista erityisosaamista vaativista projekteista.

Uudet osakkaamme Meri ja Mika ovat osoittaneet erityistä ansioitumista työssään sekä sitoutumista yhteisten arvojemme ja joukkueemme hyväksi. He ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita, jotka tunnetaan loistavasta asiakaspalvelusta ja tiimipelaamisesta. Uudet osakkaamme ovat toimintamme merkittäviä avainhenkilöitä, joista voimme olla ylpeitä, toteaa toimitusjohtaja Janne Elo.



Lämpimät onnittelut uusille osakkaillemme Merille ja Mikalle!

Partnerit:



Janne Elo

toimitusjohtaja, partner, KHT

p. 050 353 3026

s-posti: janne.elo@tuokko.fi



Tom Hoffström

vero-osaston johtaja, partner, VT

p. 040 082 0697

s-posti: tom.hoffstrom@tuokko.fi



Mika Järvinen

tilintarkastusryhmän johtaja, partner, KHT

p. 040 776 8882

s-posti: mika.jarvinen@tuokko.fi



Terhi Latvala

toimitusjohtajan sijainen, partner,

tilintarkastuspalvelun johtaja, KHT

p. 040 186 6628

s-posti: terhi.latvala@tuokko.fi



Tuija Siuko

Tampereen aluetoimistojohtaja,

partner, KHT

p. 040 544 9041

s-posti: tuija.siuko@tuokko.fi



Timo Tuokko

partner, KHT

p. 040 513 1150

s-posti: timo.tuokko@tuokko.fi



Yrjö Tuokko

hallituksen puheenjohtaja

kanslianeuvos, partner, KHT

p. 040 040 6617

s-posti: yrjo.tuokko@tuokko.fi



Meri Väinölä

taloushallintopalveluiden johtaja,

partner, HT

p. 040 834 0066

s-posti: meri.vainola@tuokko.fi