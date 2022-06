Tuomari Nurmion ja Knucklebone Oscarin yhteislevyn ensimmäinen single ja video Dry Bones sekoittaa pyhäkoulukauhua mustaan gospeliin

– Meidän gospel-projekti alkoi sattumalta Jätkäsaaren Weird Antiques -divarista, missä tapasimme Oscarin kanssa varmaankin vuonna 2017 ja äänitimme neljä biisiä. Jotenkin tuntui siltä että tehdään saman tien kokonainen albumi. Taloudellisesti tällainen friikkailu merkitsee oman kupeen kaivamista, mutta se tehtiinkin rakkaudesta lajiin. Silloin ei aika mene koskaan hukkaan, Tuomari Nurmio kertoo yhteistyön alkutaipaleesta.

Uusi single on Nurmion ja Oscarin päivittämä J.W. Johnson -originaali Dry Bones, joka väräjää kaksikon tulkitsemana uutta pyhää henkeä.

– Kesällä 1967 Golden Gate Quartetin 10-tuumainen LP löytyi yhden frendin vanhempien levyhyllystä, ja siitä tuli mun suuri suosikki saman tien. Dry Bones on yksi biisi tuolta levyltä. Rock’n’rollin yksi peruspilari on gospel. Meno on pitelemätöntä, Nurmio kuittaa.

Sinkkubiisin tarina vie kuulijan historian oppitunnille, jossa elävät luut kolisevat ja tässä tiukassa tulkinnassa karttakeppikin viuhuu.

– Ekaan sinkkuun suunnittelin ja kirjoitin hulvattoman ja tummasävyisen videon, joka sekoittaa suomalaista 1900-luvun alun pyhäkoulukauhua mustaan gospeliin. Biisi on erikoinen kertomus henkiin heräävistä luista ja niiden anatomiasta tarkkoine kuvauksineen. Tämä oppitunti sopii hyvin koulumaailmaan ja herranpelkoon. Tietty snadi pilke silmässä. Video on kuvattu autenttisessa 1900-luvun koulumiljöössä psykedeelisin lisäyksin, Knucklebone Oscar hehkuttaa.

Tuomari Nurmion ja Knucklebone Oscarin albumi Believe It Or Not ilmestyy 2. syyskuuta 2022. Kaksikko taustayhtyeineen myös keikkailee syksyn aikana levyä juhlistaen, keikkapäivät ja -paikat ilmoitetaan myöhemmin.

Katso Dry Bones -videon teaser täältä.

