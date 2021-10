Tuomas Niskakangas valittiin BookBeatin Vuoden tulokkaaksi – "Roihu vei mukanaan heti ilmestyttyään"

Palkinto perustuu BookBeatin käyttäjädatasta saatuun tietoon. Tarkastelun kohteena ovat kirjojen aloittaminen, niiden loppuun asti kuuntelu ja asiakasarvioiden keskiarvot viimeisen vuoden ajalta. Palkintosumma on 2 500 euroa.

"Olen todella fiiliksissä tästä palkinnosta! Äänikirja on itselleni tärkeä formaatti, ja halusin Roihun toimivan hyvin myös kuunneltuna. Tämä palkinto on minulle erityisen arvokas, sillä se jaetaan kuuntelijoiden vastaanoton perusteella", Tuomas Niskakangas iloitsee.

"Vuoden kotimainen tulokas -ehdokkaiden joukko oli korkeatasoinen. Voittaja oli kuitenkin selvä: Tuomas Niskakankaan esikoisromaani Roihu vei mukanaan heti ilmestyttyään. Sitä kuunneltiin paljon, se pitää otteessaan eli kirja kuunnellaan loppuun saakka, ja asiakasarvioiden keskiarvo on korkea. Lähitulevaisuuden Suomeen sijoittuva nopeasti etenevä ja taidokkaasti punottu trilleri on tarkkanäköisen ja oivaltavan tarinankuljetuksen taidonnäyte, joka saa kuuntelijansa odottamaan jatkoa", kiteyttää BookBeatin Suomen liiketoiminnasta vastaava Sari Forsström.

Roihu on tiukkatahtinen esikoistrilleri lähitulevaisuuden Suomesta. Syvä talouskriisi repii Suomen kansaa kahtia. Suurmielenosoituksen alla nuori nainen sytyttää itsensä tuleen. Jälkeensä hän jättää salaisuuden, joka voisi kaataa maan hallituksen. Nuori pääministeri Leo Koski herää tosielämän painajaiseen. Hän on joutunut keskelle valtapeliä, jossa panoksena on paljon enemmän kuin hänen oma henkensä. Koskella on vain vuorokausi aikaa selvittää juoni, joka uhkaa tuhansien ihmisten henkeä ja koko Suomen tulevaisuutta.

Tuomas Niskakangas (s. 1980) on jännityskirjailija ja Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimittaja. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Aiemmin Niskakangas on työskennellyt Washingtonissa Helsingin Sanomien Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajana. Roihu on hänen esikoisromaaninsa.

