Tuomas Viljamaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtajaksi

”Tuomas Viljamaa jatkaa liiton strategian mukaisesti työtä turvallisen asuntokaupan, välitysalan ja liiton tunnettuuden edistämiseksi sekä toimialalle tärkeiden edunvalvonnan teemojen parissa. Uusi toimitusjohtaja tuo hyvää osaamista välitysalan digitaliseen kehitysvaiheeseen”, iloitsee KVKL:n hallituksen puheenjohtaja Marina Salenius.

Viljamaalla on monipuolista kokemusta asumiseen ja poliittiseen päätöksentekoon liittyen. Hän on toiminut aiemmin muun muassa liikenne- ja kuntaministerin erityisavustajana sekä yhteiskuntasuhdejohtajana Suomen Vuokranantajilla. Isännöintiliitossa Viljamaa on toiminut vuodesta 2020 lähtien vetäen vaikuttamis- ja tutkimusyksikköä ja ollen mukana johtoryhmässä. Hänellä on myös vahva kokemus yhteiskunnallisista luottamustehtävistä, muun muassa Turun kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä.

”Vaikuttamisen ja edunvalvonnan kanssa olen ollut tekemisissä käytännössä koko työurani, lähes 20 vuotta. Olen ollut sekä lobattavana että lobbaajana. Suhtaudun intohimoisesti asuntopolitiikkaan ja asuntomarkkinoiden analysointiin”, Viljamaa kertoo.

”Tuomaksen kokemus kiinteistöalalta ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa on vahva tuki liittomme tavoitteille. Tämän lisäksi Tuomas tuntee säännellyn toimialan haasteet sekä myös yhdistystoiminnan lainalaisuudet”, Salenius huomioi.

”Tavoitteenani erityisesti toimivammat asuntomarkkinat ja alan yhteiskunnallisen merkityksen korostaminen”

KVKL:n toimitusjohtajana Viljamaa aikoo erityisesti edistää muuttamisen esteiden purkamista ja siten toimivampia asuntomarkkinoita sekä tuoda entistä vahvemmin esiin kiinteistönvälitysalan korvaamatonta yhteiskunnallista vaikutusta.

KVKL on myös merkittävä asuntokauppadatan tuottaja ja asuntomarkkinan asiantuntija. Hintaseurantapalvelu-datapankissa jo yli 1,6 miljoonan asuntokaupan tiedot vuodesta 1999 lähtien.

"Kiinteistönvälitysalalla on merkittävä rooli toimivilla asuntomarkkinoilla, jotta ihmiset voivat esimerkiksi muuttaa töidensä perässä sekä toteuttaa unelmiaan – kiinteistönvälittäjähän on mukana elämän tärkeimmissä hankinnoissa.”

Viljamaa on laajasti verkostoitunut niin poliittisten päättäjien kuin kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijoiden kesken.

”Haluan lisätä yhteistyötä päättäjiin, viranomaisiin ja sidosryhmiin. KVKL:n tulee toimia koko alan vaikuttavana äänitorvena.”