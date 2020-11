Tuore raportti kertoo kielten oppimisen hyödyistä aivojen ja ajattelun kehitykselle

Miten selviytyä paremmin digitaalisessa ja globaalissa maailmassa

Jyväskylän yliopistokonserniin kuuluva EduCluster Finland on julkaissut raportin The Bilingual Advantage - The Impact of Language Learning on Mind and Brain, joka kokoaa yhteen neurotieteellisiä tutkimustuloksia aivoista ja kielten oppimisesta. Raportti on päivitetty versio vuonna 2009 Euroopan komissiolle tuotetusta julkaisusta, joka herätti aikanaan maailmanlaajuista huomiota.

”Vuosina 2005–2020 olemme havainneet eksponentiaalisen kasvun kielten oppimisen tutkimuksessa. Tutkimustulokset ovat pääosin linjassa sen kanssa, mitä jo vuosisatojen ajan on kerrottu kielten oppimisen hyödyistä. Uusin tutkimus on kuitenkin lisännyt ymmärrystämme, miksi kielten oppiminen on monille vaikeaa ja miten kieliä kannattaa opettaa”, toteaa David Marsh EduCluster Finlandista.

The Bilingual Advantage -raportin mukaan usean kielen oppiminen ja säännöllinen käyttö tuottavat hyötyjä, jotka liittyvät aivojen rakenteeseen, muistiin, ajattelutapoihin, oppimiseen, muiden ihmisten ymmärtämiseen, ongelmanratkaisuun ja digitaitoihin. Kielten oppiminen kehittää muun muassa ajattelun joustavuutta ja kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin – molemmat ovat tärkeitä taitoja nopeasti muuttuvassa maailmassa.

”Kielten oppiminen kehittää ajettelun joustavuutta, joka luo pohjan OECD:n PISA-tutkimuksessa arvioitavalle globaalille osaamiselle. Erityisen kiinnostavaa on se, kuinka nopeasti hyödyt realisoituvat, kun kieliä opiskellaan muihin oppiaineisiin integroituna eikä vain erillisenä oppiaineena”, kertoo Victor Pavón espanjalaisesta Córdoban yliopistosta.

Raportti kehottaa nostamaan kielten oppimisen arvostusta ja muuttamaan kielten opetusmenetelmiä. Muutokset voisivat osaltaan tukea niin sanotun neljännen teollisen vallankumouksen toteutumista.

Raporttia laatinut Italian opetusministeriön ylitarkastaja Gisella Langé tiivistää: ”Raportti auttaa meitä ymmärtämään, miksi kielten opetus onnistuu tai epäonnistuu. Muihin oppiaineisiin integroituna kielten oppiminen kehittää nykyaikana välttämättömiä ajattelutaitoja.”

Raportti on ladattavissa osoitteesta: https://educlusterfinland.fi/bilingual-advantage

Lisätietoja: David Marsh, EduCluster Finland, Jyväskylän yliopistokonserni, puh. 0400 843 653, david.marsh@educluster.fi

Marsh D., Díaz-Pérez, W., Frigols Martín, M.J., Langé, G., Pavón Vázquez, V., Trindade, C. (2020) The Bilingual Advantage: The Impact of Language Learning on Mind & Brain. Jyväskylä: EduCluster Finland, University of Jyväskylä Group