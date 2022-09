Tuore tutkimus julki: Metsäala merkittävien muutosten edessä jo lähivuosina - varautuminen aloitettava jo nyt

Muistutuskutsu medialle: Etlan ennuste julki 19.9. 15.9.2022 11:10:23 EEST | Tiedote

Ajautuuko Suomi taantumaan ja minkälainen on inflaation kehitys? Miten nouseva energian hinta vaikuttaa talouden näkymiin? Mikä on kotitalouksien ja yritysten tilanne ensi vuonna? Kysymyksiin on luvassa vastauksia, kun Etla julkistaa vuoden 2022 toisen talousennusteensa, syksyn laajan Suhdanteen. Ennuste julkaistaan verkossa klo 9.30 ja sen lukuja käydään tarkemmin läpi klo 10 alkavassa julkistustilaisuudessa, johon on mahdollista osallistua niin paikan päällä kuin etänä webinaarissakin. Aika: Maanantaina 19.9. klo 10–11 Paikka: Etlan Neuvotteluhuone, Arkadiankatu 23 (4.krs) / Teams Webinaarissa tutkimusjohtaja Tero Kuusi ja ennustetiimi esittelevät Etlan syksyn 2022 suhdanne-ennusteen luvut ja arviot. Läsnä kommentoimassa ja kysymyksiin vastaamassa ovat myös Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju sekä ennusteryhmän tutkijat Birgitta Berg-Andersson, Päivi Puonti ja Ville Kaitila. Tilaisuuden ohjelma: 10.00–10.10 Ajankohtaista taloudesta / toimitusjohtaja Aki Kangasharju 10.10–10.40 Suhd