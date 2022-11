Tuotantojärjestelmien kyberturvallisuuteen tähtäävä hanke sai merkittävän rahoituksen

Jaa

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan työelämäprofessori Tapio Frantin johtama konsortiohanke, jossa tutkitaan järjestelmäintegraatioiden kyberturvallisuutta, on saanut Business Finlandilta 635 200 euron rahoituksen. Jyväskylän yliopiston kokonaisbudjetti on 907 000 euroa, josta omarahoitusosuus on 272 000 euroa. Koko konsortiohankkeen budjetti on 5,2 miljoonaa euroa.

Tapio Frantti toimii Jyväskylän yliopistossa kyberturvallisuuden työelämäprofessorina. Kuva: Jyväskylän yliopisto / Petteri Kivimäki.

Tuotantojärjestelmiä ohjataan Suomessa tekniikoilla, joita ei aina ole suunniteltu kyberturvallisiksi. Cybersecurity governance of operational technology (CSG) -nimisen hankkeen tarkoituksena on tutkia ja kehittää järjestelmäintegraatioihin kyberturvallinen toimintamalli. Sen avulla voidaan parantaa esimerkiksi uusien voimalaitosten kyberturvallista toimintaa ja liittämistä sähkönjakeluverkkoon. – Energian tuotanto kasvaa ja hajaantuu, mikä lisää kyberturvallisuuden merkitystä erityisesti järjestelmäintegraatioissa. Jos jakeluverkkoon liitettävässä energiantuotantojärjestelmässä on turvallisuuspuutteita, ne voivat heijastua koko kansalliseen energiantuotanto- ja jakelukoneistoon, hanketta johtava työelämäprofessori Tapio Frantti kertoo. Hanke mahdollistaa kyberturvallisen energiatuotannon ja parantaa huoltovarmuutta turvaamalla tuotanto- ja informaationjärjestelmien operatiivista toimintaa ja integraatiota. – Tarkoituksena on parantaa tuotantojärjestelmien kyberturvallisuutta turvaamalla järjestelmien integraatiota sekä operatiivista toimintaa, Frantti kertoo. Hankkeessa ovat mukana ABB, Ahlstrom-Munksjö, Cinia, Nixu, Rejlers, Rugged Tooling, Savon Voima, Turun ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Lisätietoja



Tapio Frantti

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori

tapio.k.frantti@jyu.fi

+358 40 547 0819



Reijo Savola

reijo.m.savola@jyu.fi

+358 50 478 7001

Yhteyshenkilöt

Kuvat Tapio Frantti toimii Jyväskylän yliopistossa kyberturvallisuuden työelämäprofessorina. Kuva: Jyväskylän yliopisto / Petteri Kivimäki. Lataa