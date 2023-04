TUP-kirjauutuus: Kanssatutkimus haastaa tieteen totuttuja valta-asetelmia

Rekrytoinnin tutkiminen koskettaa jossain vaiheessa lähes jokaista 4.4.2023 09:51:51 EEST | Tiedote

Rekrytoinnin tutkiminen on tärkeää, koska se vaikuttaa merkittävästi työuriin ja toimeentuloon. Inhimillinen pääoma ja toimiva henkilöstä ovat organisaatioille äärimmäisen tärkeitä tuottavuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen menestyksen kannalta. Juuri nyt yrityksillä on vaikeuksia löytää heille sopivia työntekijöitä sujuvilla prosesseilla. Lisäksi etiikan ja arvojen merkitys rekrytoinnissa on kasvanut. Tampereen yliopiston tutkijat ovat julkaisseet tutkimusartikkelin koskien rekrytoinnin digitalisaatiota sekä IT-etiikkaan liittyviä kysymyksiä rekrytoinnin kentässä. Tutkimusartikkeli julkaistiin maaliskuun 2023 alussa merkittävässä HCI-alan (Human-Computer Interaction) Interacting with Computers -journaalissa.