Tupakointi on vähentynyt Suomessa, mutta nikotiiniepidemia pahenee

Miksi niin moni suomalainen nuori aloittaa vieläkin tupakoinnin, vaikka sen vaaroista tiedetään niin paljon? Koska tupakkayhtiöt pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan nuoriin.

Tupakka tai terveys -kirja kertoo tupakkateollisuuden valtavaksi kasvaneesta vallasta. Heikki Hiilamo on tutkinut tupakkateollisuutta reilun 20 vuoden ajan. Nettiin ladatuissa tupakkayhtiöiden salaisissa asiakirjoissa ilmenee miten yhdysvaltalaiset tupakkajätit hallitsevat myös Suomen markkinoita ja miten härskisti ne ovat johtaneet suomalaisia harhaan.

Nuuska on korvannut tupakan, ja se yhdistetään terveelliseen elämäntyyliin

Monet nuoret harrastavat liikuntaa, yrittävät syödä terveellisesti ja ehkä pyrkivät pysymään erossa alkoholista tai ainakin nauttimaan siitä kohtuullisesti, mutta silti käyttävät nikotiinituotteita.

Nykyisin jopa kaksi viidestä suomalaisesta varusmiehestä käyttää nuuskaa satunnai- sesti tai päivittäin, kun tupakoivia on noin yksi kymmenestä. Luvut ovat hämmentäviä ottaen huomioon sen, että nuuskaa saa myydä Europan unionissa vain yhdessä maassa eli Ruotsissa.

Tupakkayhtiöt ovat valjastaneet vaikuttajat mainostamaan nuuskaa nuorille

Uusia tuotteita mainostetaan samalla tavalla kuin savukkeita silloin, kun niiden mainonta oli vielä sallittua. Kuvissa esiintyy nuoria, terveitä ja kauniita ihmisiä tren- dikkäissä vaatteissa. Nuorille jaetaan ilmaisia näytteitä ja tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon uusia nuoria tupakkatuotteiden kuluttajia. Huomattava osa savuttomien tuotteiden uusista käyttäjistä ovat sellaisia, jotka eivät ole koskaan polttaneet savukkeita.

Miljoonat nuoret ovat nähneet ruotsalaisten vaikuttajien tekemän valkoista nuuskaa mainostavan videon TikTokissa. Australialaiset tutkijat etsivät TikTokin ensimmäisen kahden vuoden ajalta (2019–2020) suosituimpia videoita, joissa käytettiin sähkösavukkeita. He löysivät reilut 800 videota, joita oli katsottu yhteensä 1,5 miljardia kertaa. Videoista kaksi kolmasosaa esitti tuotteiden käytön myönteisessä valossa. Kaikkein aggressiivisimmin tupakkatuotteita, myös savukkeita markkinoidaan kehittyvissä maissa, joissa tupakkasääntely on vielä lapsenkengissä.

Maailmalla tupakointi lisääntyy ja tappaa enemmän kuin AIDS, malaria ja liikenneonnettomuudet

Maailmassa on noin 1,14 miljardia tupakoitsijaa eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Suomalaiselle terveydenhuollolle tupakoinnin kustannukset ovat noin 280 miljoonaa euroa vuodessa. Summalla voisi järjestää erikoissairaanhoidon vuodeksi esimerkiksi Vantaalle tai Tampereelle.

Suomi on maailman ainoa maa, joka on ottanut tavoitteekseen kaikkien nikotiinituotteiden käytön loppumisen. Suomen tupakkalain ensimmäisessä pykälässä sanotaan: ”Tämän lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.”

Heikki Hiilamo työskentelee Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorina ja THL:n tutkimusprofessorina. Hän on tutkinut muun muassa köyhyyttä, velkaantumista, kirkon diakoniatyötä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä sekä alkoholi- ja tupakkapolitiikkaa. Tutkimusten punaisena lankana on ollut se, miten ihmisten hyvinvointi ja pahoinvointi ovat yhteydessä yhteiskuntaan. Hiilamo on julkaissut tutkimusaloistaan yli 20 tietokirjaa. Lisäksi hän on julkaissut yli 100 tieteellistä artikkelia, joista suuri osa kansainvälisiä. Hiilamo sai vuonna 2016 Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon sote-uudistusta analysoivasta kirjasta Hyvinvoinnin vakuutusyhtiö. Vuonna 2022 Suomen Kulttuurirahasto palkitsi hänet merkittävistä kulttuuriteoista suurpalkinnollaan.

