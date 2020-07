Turku hankkii 150 suomalaista älyroska-astiaa – tilaus työllistää Ylöjärvellä

Vuonna 1945 perustettu, Design from Finland -merkin saanut Lehtovuori Oy on Suomen johtava ympäristökalustaja, jolla on tytäryhtiöt Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Lehtovuoren tyylikkäät penkit, roska-astiat ja muut ulkokalusteet näkyvät lähes jokaisen kaupunkimme kaduilla, puistoissa, kiinteistöissä ja ulkoilualueilla.



Yhtiön tuotteita on viety jo yli 40 maahan. Ne ovat tunnettuja muotoilunsa ja kestävyytensä lisäksi uusista älyratkaisuista. Lehtovuori Oy työllistää 45 ammattilaista, ja sen liikevaihto oli vuonna 2018 noin seitsemän miljoonaa euroa. Lehtovuori Oy:n tehdas sijaitsee Ylöjärvellä.