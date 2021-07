Turku toisena Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa

Jaa

Turku sijoittui 27 kaupungin joukosta toiseksi Suomen Vuokranantajien uudistetussa kaupunkirankingissa. Tampere ohitti niukasti Turun ja vei rankingin ykkössijan. Rankingissa arvioidaan kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta. Vuokramarkkinoilla odotetaan asuntojen kysynnän elpyvän loppuvuoden aikana rokotusten edetessä ja kaupunkien avautuessa.

Suomen Vuokranantajien vuoden 2021 kaupunkirankingin perusteella asuntosijoittajan näkökulmasta houkuttelevin kaupunki on Tampere. Kakkossijan vei Turku ja kolmossijan Vantaa.

”Turun hyvä menestys päivitetyssä kaupunkirankingissa ei sinänsä ole yllätys. Kevään Vuokranantaja-barometrissa turkulaiset vuokranantajat antoivat kaupungille Suomen toiseksi parhaat arviot vuokramarkkinoiden tulevasta kehityksestä. Kaupunki pärjää siis sekä tilastojen että vuokranantajien kokemusten valossa. Turku kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. Kaupungin viime vuoden asukasluvun kehityksessä ei ole nähtävissä samanlaista hidastumista kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla”, Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen toteaa.

Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin ennusteisiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin.

”Ennustetussa vuokratuotossa Turku häviää keskisuurille yliopistokaupungeille, mutta kun huomioidaan arviot asuntojen arvokehityksestä, viime vuosien lyhyehköt vuokra-asuntojen markkinointiajat ja positiiviset ennusteet sekä kaupunki- että väestökehityksestä, Turku jää vain hieman jälkeen vertailun ykköskaupungista Tampereesta. Turussa erityisesti yksiöiden kysyntä ja vuokrat ovat viime vuosina olleet kasvussa”, Rokkanen kertoo.

Rokkasen mukaan moni asuntosijoittaja suosii Turkua ja muita kasvukeskuksia juuri sen vuoksi, että asuntojen arvokehitykseen tai uuden vuokralaisen löytymiseen liittyy vähemmän riskejä kuin pienemmissä kaupungeissa. Rokkasen mukaan on kuitenkin tärkeää samaan aikaan tiedostaa, että Turussa ja muissa suurissa kaupungeissa erot kaupunginosien välillä voivat olla merkittävät.

Vuokramarkkinoilla odotetaan asuntojen kysynnän elpyvän koronan jäljiltä

Viime vuosien voimakas vuokra-asuntojen tarjonnan kasvu on hidastanut vuokrakehitystä kasvukeskuksissa ja kääntänyt vuokrat jopa pieneen laskuun monessa keskisuuressa kaupungissa. Turussa vapaarahoitteiset vuokrat nousivat tammi-maaliskuussa 1,4 prosenttia vuodentakaisesta. Vuokrien vuosikasvu hidastui viime vuosista, mutta oli kaupungissa edelleen koko maan nopeinta.

”Korona ei kyselyidemme perusteella ole lisännyt häiriöitä vuokranmaksussa, mutta vuokralaisen löytyminen on vaikeutunut alkuvuonna koko maassa. Rajoitukset ovat iskeneet opiskelijoiden sekä esimerkiksi monen palvelualojen työntekijöiden vuokra-asuntojen kysyntään. Vuokramarkkinoilla odotetaan asuntojen kysynnän elpyvän loppuvuoden aikana rokotusten edetessä ja kaupunkien avautuessa”, Rokkanen arvioi.

”Vuokra-asuntojen tarjonnan kasvu on alkuvuonna jatkunut kysynnän kasvua vahvempana, mikä on vaikeuttanut vuokralaisen löytymistä. Erityisesti pääkaupunkiseudulla näkyy edelleen matkailun pysähtyminen ja vuokra-asuntotarjonnan kasvu lyhytaikaisen majoituksen puolelta. Muualla Suomessa on nähtävillä merkkejä palautumisesta. Heinä-elokuu on vuokramarkkinoiden kuumin sesonki. Vaikka alkuvuosi on ollut vuokralaisen markkinat, loppukesästä varsinkin yksiöt liikkuvat todennäköisesti nopeasti. Siksi opiskelu- tai työpaikan varmistuttua kannattaa nopeasti käynnistää asunnon etsintä”, kertoo liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen Vuokraovi.comilta.

Katso lisätietoa kaupunkirankingista Suomen Vuokranantajien sivuilta. Kaupunkikohtaiset arviot ovat tarkemmin luettavissa jäsensivuiltamme maksutta Suomen Vuokranantajien jäsenille.

Median edustajana voit saada kaupunkikohtaiset tiedot ekonomisti Sakari Rokkaselta, sakari.rokkanen@vuokranantajat.fi (lomalla 9.7.2021-1.8.2021) tai yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkoselta, ville.valkonen@vuokranantajat.fi 12.7.-30.7. Sakari Rokkasen loman aikana.