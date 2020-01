Turkulainen turvautui espoolaiseen lattiasiantuntijaan

Kun turkulainen Prisma-kauppias huomasi myymälänsä lattian rikkoutuvan, apua ei löytynyt lähitienoolta vaan Espoosta. Näin käy myös monelle muullekin ympäri valtakuntaa, kun huomataan, että kovaan kulutukseen hankitut massalattiat eivät kestäkään.

Kun lattiamateriaaleiksi valitaan heikkolaatuisia ja epäterveellisiä materiaaleja, tämä johtuu muutamasta yksinkertaisesta syystä. Tärkein on se, että tietoa terveellisistä ja kestävistä lattioista ei ole tarpeeksi. Valmistajan antamia käyttöturvallisuustiedotteita ei ymmärretä, eikä noudateta. Myöskin lainsäädäntö terveellisten lattioiden osalta laahaa pahasti jäljessä. Tästä hyvä esimerkki on M1-sisäilmatesti, joka ei tutki esimerkiksi polyuretaanipinnoitteiden isosyanaattien pitoisuuksia tai akryylipinnoitteiden leukemiaa aiheuttavia bentseenejä, jotka ovat terveydelle vaarallisia.

- Kun tietoa lattiamateriaaleista ei ole tarpeeksi, silloin päädytään siihen edullisempaa vaihtoehtoehtoon, joka on virheinvestointi ja tulee pitkässä juoksussa kalliiksi, tietää Armeka Engineering Oy:n toimitusjohtaja Ari Korpipää.

Edellä mainituista syistä Ari Korpipää koki velvollisuudekseen tehdä Laittiapinnoiteoppaan yhdessä yhteistyökumppaniasiantuntijoidensa kanssa. Työrupeama oli omalla kustannuksella varsin mittava Pk-yritykselle.

Mistä lattioiden erot johtuvat?

Lattiapinnoitteissa on eroja, myös hiertomassalattioissa, joita käytetään kun lattioilta vaaditaan erityistä kestävyyttä.

- Jos ostat uuden Mersun ja pihaan tuodaan ruosteinen itäauto, yllätyt ikävällä tavalla, heittää Korpipää.

Useimmissa myytävissä ”markkinaepokseissa” epoksin osuus on erittäin alhainen, koska toimittajien tavoite on myydä mahdollisimman edullisia ”epokseja”. Markkinoilta löytyy lattiaepokseja, joissa kalliin epoksin osuus seoksesta voi olla vain 15-20 prosenttia.

- Sopii kysyä, voiko näitä enää sanoa epokseiksi vai pitäisikö niitä kutsua epoksia sisältäviksi pinnoitteiksi, huomauttaa Korpipää.

Kun kallista epoksia ryhdytään korvaamaan muilla aineille, esimerkiksi haihtuvan bentsyylialkoholin lisäksi täyteaineina käytetään usein muun muassa: liitua, talkkia ja halpoja liuottimia. Tällaiset seokset muodostavat hauraan pinnan. Niiden käyttöikä on lyhyt ja ne irtoavat helposti betonista.

Edellä mainittuja materiaaleja sisältävät usein halvat SL-epoksit eli itsestään siliävät pinnoitteet. Ne ovat luultavasti eniten myytyjä lattiapinnoitteita maailmassa, koska niiden asentaminen on helppoa ja lopputulos on luovutushetkellä usein hieno. SL-epoksia voi ostaa rautakaupoista, Internetistä ja joiltakin valmistajilta suoraan.

Suomalainen Armeka tarjoaa yhteistyökumppaninsa, Finnester Oy:n valmistamia SL- ja hiertomassaepokseja, joissa epoksin osuus on tuotteesta riippuen 75-92 prosenttia. Nämä tuotteet ovat päästöttömiä, toisin sanoen haitallisia VOC:ja pinnoitteissa ei ole ollenkaan.

Pyhä kolminaisuus

Lattioiden pyhä kominaisuus muodostuu: pinnoitemateriaaleista kuten edellä on kerrottu sekä asennusalustasta ja asennustavasta.

Asennusalusta muodostaa luonnollisesti koko lattian perustan. Tyypillisimpiä virheitä ovat pohjatöiden ja yksityiskohtien laiminlyönti. Ennen pinnoitusta huolellinen valmistelu ja yksityiskohtien kuten kynnyksien, kaivojen ja reunojen huomioiminen on tärkeää.

Uusien betonilattioiden suhteellinen kosteus tulee mitata poranreiästä ennen pinnoitteen asennusta. Fysiikan lakeihin perustuvaa kosteuden poistumista ylöspäin ei myöskään sovi unohtaa.

Korpipää suosittelee ennen pinnoitteen valintaa neuvottelua ammattitaitoisen pinnoittajan kanssa. Pinnoitevalinnassa tulee ottaa huomioon muun muassa pinnoitteelle tuleva kuormitus, sen haluttu käyttöikä ja ylläpitokustannukset.

Asennus vaatii taitoa

Jokainen materiaali tarvitsee omanlaisensa asennustavan.

Yleisimpiä lattiapinnoitteita ovat erityyppiset itsestään tasoittuvat pinnoitteet kuten SL-epoksit ja polyuretaanipinnoitteet. Itsestään tasoittuvat pinnoitteet tasaantuvat helposti, koska ne sisältävät paljon erilaisia liuottimia jotka tekevät asentamisen erittäin helpoksi. - Seokset vain kaadetaan lattialle, levitetään lastalla, rissataan ilmat pois ja paetaan paikalta, kuvaa Korpipää.

Lopputuloksena on näyttävä sileä lattiapinnoite, jonka käyttöikä on usein valitettavan lyhyt. Työstä jää jäljelle lattiapinnoite, joka päästä ilmaan vuosikausia haitallisia VOC-päästöjä.

Kestävien VOC-vapaiden hiertomassapinnoitteiden asentaminen vaatii suurta ammattiataitoa ja monipuolista osaamista, sillä ne eivät sisällä asennusta helpottavia liuottimia.

- Jos osaamista ei ole, niin usein pinnoittajat suosittelevat helpointa tietä, eli jotain helposti asennettavaa itsestään tasaantuvaa liuotinpitoista pinnoitetta, tietää Korpipää.

Lopuksi hän muistuttaa, että Lattiapinnoiteopasta tullaan päivittämään ja kehittämään. Se elää jatkuvasti.

Turkulainen turvautui espoolaiseen

Ville Ämmälä on tunnettu Prisma-kauppias Turun seudulla. Hän johtaa Myllyn ja Itäharjun Prismoja. Kaupat ovat suuria ja myymälätiloihin viedään tuotteita trukeilla, joten käytävätkin kaupoissa ovat kovassa käytössä. Kovan käytön seurauksena eräs pääkäytävän lattiapinnoite alkoi rikkoontumaan.

- Yritin etsiä asiantuntijaa, joka tietäisi mitä lattialle pitäisi tehdä ja mikä siinä on vikana, kun se ei kestä. Tämä osoittautuikin suureksi haasteeksi, selvittää Ämmälä.

Lattiaa kävi tutkimassa useampi rakennusalantoimija. Lopulta löytyi lattioihin erikoistunut osaaja Armeka Engineeringistä Espoosta Ari Korpipää.

- Hän kertoi miten lattian saa kuntoon, toteaa Ämmälä kiitollisena.

Joskus turkulainenkin joutuu turvautumaan espoolaiseen.

Mitä Armeka tekee toisin?

Armeka-filosofian mukaan kestävä lattia muodostuu kolmesta tekijästä, joista kaikkia tarvitaan. Nämä kolme osatekijää ovat: ymmärrys asennusalustan vaatimuksista, oikea asennustapa- ja pinnoitemateriaali.

