Turun Aurumissa vietetään peruskivenmuurausjuhlaa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) rakennuttaman Aurum-rakennuksen työmaalla Turun Henrikinkadulla vietetään tänään peruskivenmuurausjuhlaa.

Tilaisuudessa peruskiveen muurataan perinteen mukainen asiakirjasylinteri, johon taltioidaan muistoja tästä ajasta, kuten päivän Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser, käytössä olevat kolikot, peruskirja ja rakennuksen pääpiirustukset. Yllätysnumerona sylinteriin tallennetaan myös Åbo Akademin ja Turun yliopiston ylioppilaskuntien toimittamat haalarimerkit vuosimallia 2019.

Aurum rakennetaan SYK:n ympäristövastuullisten periaatteiden mukaisesti, ja se saa myös osansa SYK:n vihreästä rahoituksesta. Rakennuksen lämmityksessä ja jäähdytyksessä hyödynnetään muun muassa maaenergiaa. SYK tavoittelee Aurumille Excellent-tason BREEAM-ympäristöluokitusta. BREEAM-järjestelmä auttaa suunnittelemaan ja rakentamaan rakennuksen, jonka ympäristöjalanjälki on mahdollisimman pieni. BREEAM Excellent -tason rakennuksia on Suomessa tällä hetkellä vain muutama.

– Aurumista tulee hyvä esimerkki SYK:n vastuullisesta ja ympäristöystävällisestä rakentamisesta. Uskon, että käyttäjät viihtyvät tässä kaksi yliopistoa ja kampusta yhdistävässä maamerkkirakennuksessa, sanoo SYK Oy:n toimitusjohtaja Mauno Sievänen.

Aurum tulee Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan, Turun yliopiston kemian laitoksen ja muun muassa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön ja kirjaston käyttöön.

– Aurum on merkittävä rakennus, ei pelkästään arkkitehtonisesti, vaan erityisesti yliopistojen välisen yhteistyön kannalta. Yliopistojen mäelle muodostuu Aurumin myötä yksi Suomen merkittävimmistä luonnontieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen keskittymistä, toteaa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

– Uusilla, tarkoituksenmukaisilla tiloilla, jotka tukevat Turun yliopiston ja Åbo Akademin välistä yhteistyötä, voimme edistää seudun vahvistamista ja johtaa kehitystä, ei ainoastaan kansallisesti, vaan myös kansainvälisesti. Kemian alan ja teknillisten alojen tekemät innovaatiot ovat välttämättömyyksiä, jotta voimme selviytyä suurista haasteista kuten ilmastonmuutoksesta, sanoo Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa.

− Åbo Akademin ja Turun yliopiston ylioppilaskunnat odottavat innolla, että pääsevät kehittämään yliopistojen ja ylioppilaskuntien välistä yhteistyötä yhteisellä kampusalueella, josta tulee opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan kohtauspaikka yli kielirajojen, toteavat ylioppilaskuntien puheenjohtajat Anna Oksanen ja Sini Saarinen yhteistuumin.

Rakennukseen tulee opetukseen ja tutkimukseen tarkoitettuja tiloja laboratorioineen, kuntosali- ja ravintolatilat sekä tiloja yrityksille. Monikäyttöiset ja joustavat tilaratkaisut tukevat positiivista synergiaa sekä yhteistä toimintaa ja yhteisiä palveluja. Näin varmistetaan korkea käyttöaste ja tilankäytön taloudellisuus.

Aurumin on määrä valmistua 2021 syksyllä. Rakennuksen bruttoneliömäärä on 23 000 neliötä. Rakennuksen on suunnitellut Aihio Arkkitehdit Oy, ja projektinjohtourakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.