Turun hovioikeuden presidentiksi Pekka Määttä

Varatuomari, oikeustieteen tohtori Määttä on Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanni. Aikaisemmin hän on hoitanut myös muuta laamannin tehtävää sekä toiminut tuomarina ja esittelijänä hovioikeudessa.

Määttä on hoitanut myös käräjätuomarin tehtäviä sekä toiminut jäsenenä oikeusministeriön asettamissa työryhmissä. Lisäksi hän on ollut harjoittelijana ja avustavana lakimiehenä asianajotoimistoissa sekä assistenttina yliopistossa. Hän on hoitanut asianajotehtäviä myös sivutoimisesti, toiminut Professor in Practise -tehtävässä sekä opetus- ja koulutustehtävissä.

Määttä on suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, oikeustieteen tohtorin tutkinnon ja hänellä on julkaisutoimintaa. Hänellä on luottamustoimia tuomarijärjestöissä.

Turun hovioikeudessa on presidentin lisäksi hovioikeudenlaamanni ja 35 hovioikeudenneuvosta. Asessoreja on 6 ja esittelijöitä 22. Kansliahenkilöstöä on 32 kansliapäällikkö mukaan lukien. Lisäksi hovioikeudessa on käräjänotaari ja harjoittelijoita. Henkilöstön määrä on yhteensä noin 100 henkilöä.

Hovioikeuksiin vuonna 2021 saapuneista asioista noin 23 prosenttia tuli Turun hovioikeuteen. Saapuneiden asioiden määrä oli 1875 ja ratkaistujen 1905. Saapuneista asioista oli noin 68 prosenttia rikosasioita, noin 25 prosenttia riita-asioita ja noin 7 prosenttia muita asioita.

Vuonna 2021 hovioikeudessa pidettiin 454 pääkäsittelyä eli lähes 24 prosentissa annetuista asioista. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2021 oli noin 6,5 kuukautta.

Turun hovioikeuspiiriin kuuluvat Ahvenanmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet.

