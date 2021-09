Turun ja Helsingin Kirjamessut kannustavat tulemaan rohkeasti kirjamessuille

Rekrytointitapahtuma RekryExpo järjestetään Turussa 16.11.2021 21.9.2021 16:16:08 EEST | Tiedote

Rekrytointitapahtuma RekryExpo järjestetään Turun Messukeskuksen ja TS-Yhtymän yhteistyönä 16.11.2021 Turun Messukeskuksessa. Tapahtuma on Varsinais-Suomen suurin avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamispaikka! Marraskuussa työnhakijalla on mahdollisuus tavata kymmenien eri alojen työnantajien edustajia, solmia kontakteja, sopia työhaastatteluja ja saada arvokasta tietoa tulevista rekrytoinneista. Rekrytointitapahtumassa mukana ovat jo mm. Valmet Automotive, Attendo, Aputeam ja Raseko sekä Turun AKK, Turun Ammatti-instituutti ja Turun Oppisopimustoimisto. Messukohtaamiset toteutetaan terveysturvallisuus edellä. Turun Messukeskuksella on hyvät valmiudet ja osaamista luoda messutoiminnalle turvalliset käytännön puitteet yhteistyössä messu- ja tapahtuma-alan muiden toimijoiden kanssa. Nyt jos koskaan on tarvetta rekrytointitapahtumalle Työvoiman tarve on Varsinais-Suomessa suuri. Esimerkiksi heinäkuun lopussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli 26 200 työtöntä työnh