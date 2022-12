Turun Ratapihan kaupunginosan suunnitelmat etenevät

Turun Ratapihan Kehitys Oy on päässyt uuden hallituksen myötä jatkamaan täysipainoisesti Logomon kupeeseen suunnitellun kaupunginosan suunnittelua. Olennainen sysäys suunnittelun jatkolle saatiin aiemmin kuluvana vuonna, kun Turun kaupunginvaltuusto myönsi yksimielisesti vuoden lisäaikaa Turun ratapihahankkeen kumppanuussopimukselle.

Turun kaupungin, VR-Yhtymän ja Turun Ratapihan Kehitys Oy:n välinen sopimus on voimassa 30.6.2023 saakka. Sopimus mahdollistaa Ratapihan alueen kaavoituksen ja kehittämisen täydentämisen sekä antaa kehitysyhtiölle jatkoaikaa kerätä riittävä rahoitus, jolla se voi ostaa konepajan ja lähialueet VR-Yhtymältä.

Turun Ratapihan Kehitys Oy:ta luotsaa eteenpäin uusi hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Ilkka Kilpimaa. Hänen lisäkseen hallitukseen kuuluvat kansanedustaja Saara-Sofia Sirén, Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä, HC TPS Hockey Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Koskinen ja Saku Koivu.

Elämyksiä ja aktiviteetteja

Turun Ratapihan Kehitys Oy:n tavoitteena on kehittää Turun ratapiha-aluetta ja laajemmin koko Turun keskustaa luomalla Logomon läheisyyteen uudenlainen elämyksiä täynnä oleva kaupunginosa. Vuoden 2018 suunnittelukilpailun voittanut Luoto-ehdotus ohjaa edelleen alueen kehittämistä.

– Kriisi Euroopassa on tuonut haasteensa myös Turun Ratapiha -suunnitelmaan. Rakentamisen ja energian ennennäkemätön kustannusten nousu on pakottanut meidät miettimään ratkaisuja, joilla rakennetaan vähemmän ja saavutetaan enemmän. Onneksi Ratapiha-hankkeen tarve on säilynyt, ellei jopa lisääntynyt, ja upeaa suunnitelmaa saadaan yhä edistää, kertoo Ilkka Kilpimaa.

Turun ratapihan tiloista on jo tehty lukuisia esisopimuksia. Urheilu- ja tapahtumakäyttöön soveltuvasta monitoimiareenasta suunnitellaan HC TPS:n kotikenttää, mutta lisäksi sopimuksia on solmittu monien liikunta-alan yritysten kanssa. Ratapihan käyttäjille on luvassa aktiivisia hetkiä muun muassa padelin, kiipeilyn, kuntosaliharjoittelun ja sisä-beachvolleyn parissa.

Uusi kaupunginosa palveluineen

Turun Ratapihan uuteen kaupunginosaan on rakentumassa noin tuhat asuntoa vuosien 2025–2030 aikana, joten sujuvaan arkeen kaivataan myös peruspalveluita. Esisopimus on solmittu muun muassa päiväkotitoimijan kanssa, ja kuluttajille tärkeästä päivittäistavarakaupasta on tehty esisopimus Kesko Oyj:n kanssa.

– Kesko näkee Ratapiha-hankkeen edistymisen tärkeänä ja kiinnostavana myös alueen kaupallisen kehityksen näkökulmasta. Hanke edistää ja kasvattaa kiinnostavalla tavalla niin päivittäistavarakaupan kuin foodservice-hankkeiden mahdollisuuksia tulevaisuudessa, kommentoi Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna.



Lisätietoa:

Ilkka Kilpimaa, Turun Ratapihan Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 743 5223, Ilkka.kilpimaa@sepos.fi

Päivi Rytsä, Turun Ratapihan Kehitys Oy:n hallituksen jäsen, puh. 050 596 0773, paivi.rytsa@logomo.fi

Havainnekuvat: Turun Ratapihan Kehitys Oy / PES-Arkkitehdit Oy

Faktaa Turun Ratapihasta

Turun kaupungin, VR-Yhtymän ja Turun Ratapihan Kehitys Oy:n kumppanuussopimus voimassa vuoden 2023 kesäkuun loppuun

Rakennusliikeneuvottelut käynnistetty syyskuussa 2022

Turun ratapiha toteutetaan lähes kokonaan yksityisellä rahoituksella, kokonaiskustannus arviolta 414 miljoonaa euroa ilman asuntorakennusoikeutta

Turun kaupunki teki kesäkuussa 2020 periaatepäätöksen sijoittaa oman pääoman sijoituksena 30 miljoonaa euroa areenaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö tehnyt päätöksen rahoittaa areenaa, päätös rahoituksen määrästä avoin

Asuminen, palvelut ja kävijät