Turvallista ja tavallista arkea ikäihmisten perhehoidossa

Keusote on työpaikkana entistä parempi 15.2.2023 11:16:45 EET | Tiedote

Keusotessa on mitattu työelämän laatu jo neljännen kerran, ja tulos on erittäin hyvä: henkilöstön kokemuksen perusteella työelämän laadussa on tapahtunut selvä parannus aiempiin mittauksiin verrattuna.