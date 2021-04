Turvavälit taattava Pirkanmaan asiakas- ja toimitiloissa jatkossakin

Jaa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään 16.4. tekemällä päätöksellä tartuntatautilain pykälä 58 d mukainen määräys turvaväleistä pysyy voimassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueella 19.4.–9.5.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään antanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueelle tartuntatautilain pykälä 58 d mukaisen määräyksen, joka jatkaa voimassa olevaa tartuntatautilain pykälän 58 d mukaista määräystä turvavälien tosiasiallisesta säilyttämisestä asiakas- ja toimitiloissa PSHP-alueella. Määräys on voimassa ajalla 19.4.–9.5.2021.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kahden edeltävän viikon covid-19-ilmaantuvuusluku on 69/100 000 ja positiivisten näytteiden osuus 2,4 %. Sairaalahoidossa on edelleen useita covid-19-potilaita. Noin 30 %:ssa kaikista positiiviseksi todetuista testituloksista tartunnan lähde jää epäselväksi, mikä voi aiheuttaa merkittävän riskin taudin leviämiseen. Erityisen helposti leviävien virusvarianttien osuus testipositiivisista on kasvanut Pirkanmaan alueella, ja on sairaanhoitopiirin arvion mukaan jo yli 60 % kaikista tapauksista alueella.

PSHP-alueen toimijoiden on varmistettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee seuraavia toimijoita:

yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt

yksityiset elinkeinonharjoittajat

kunnat ja kuntayhtymät

uskonnolliset yhdyskunnat

julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee toimijoiden

sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun

rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä.

tiloja, joita käytetään tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan niiden asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta

Lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Pirkanmaan alueella on voimassa useita paikallisia tartuntojen vähentämiseen tähtääviä suosituksia ja lisäksi aluehallintoviraston päätöksellä tartuntatautilain 58 § mukainen yli kuuden hengen kokoontumiset kieltävä kokoontumisrajoitus.

Tapahtumia voi järjestää sallitulla osallistujamäärällä, jos ne pystytään järjestämään terveysturvallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä noudattaen. Aluehallintovirasto kuitenkin edelleen painokkaasti suosittelee, että turhia lähikontakteja jaksettaisiin sinnikkäästi välttää.

