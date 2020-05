Tutkimus: Kaksi miljoonaa suomalaista etsii lomakohdetta tälle vuodelle

Kolme miljoonaa suomalaista aikoo lomailla loppuvuonna, mutta heistä kaksi miljoonaa ei vielä tiedä missä. Tiedot käyvät ilmi juuri valmistuneesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin koronaepidemian vaikutuksia suomalaisten matkustussuunnitelmiin.

Yli puolet kyselyyn vastanneista (52 %) pitää Suomea potentiaalisena matkakohteena, mikä tarkoittaisi 2,9 miljoonaa matkailijaa kotimaisille matkailukohteille. Mahdollisista lomanviettotavoista kiinnostavimpina suomalaiset pitävät lepo-/rauhoittumislomaa (40%), mökkilomaa (31%) ja luontolomaa (30%). Lepo ja rauhoittuminen sekä läheisten kanssa oleminen ovat eniten jo suunniteltuja lomanviettotapoja.



- Heidän merkityksensä suomalaiselle matkailuelinkeinolle ja elinkeinoelämän toipumiselle olisi valtava, toteaa Head of R&D, kauppatieteiden tohtori Teemu Moilanen Haaga-Heliasta.



Haaga-Helia ammattikorkeakoulu toteutti toukokuussa kyselytutkimuksen suomalaisille matkailun ostopäätöksistä vastaaville henkilöille yhteistyössä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n kanssa. Tutkimuksessa on selvitetty suomalaisten lomanvietto- ja matkasuunnitelmia, asennoitumista lomailuun sekä lomasuunnittelussa tärkeinä pidettyjä asioita. Tutkimus on tehty 8. – 10.5.2020 Internet-kyselynä kuluttajapaneelista. Vastaajamäärä oli 1033 ja tutkimus on alueellisesti edustava otos Suomen 16-75 vuotiaasta väestöstä.



Hygienia ja turvallisuus tärkeitä tulevissa lomakohdevalinnoissa



Koronaepidemian vaikutukset näkyvät selvästi niissä kriteereissä, joiden perusteella suomalaiset valitsevat kuluvan vuoden lomakohteitaan. He pitävät tärkeimpinä lomakohteen ja majoituksen hyvää hygieniatasoa (57%) ja sitä, ettei kohteessa ole vakavia tartuntatauteja (57%). Tärkeänä pidetään myös mahdollisuutta päästä nopeasti kotiin (48%) ja sitä, että matkanjärjestävä huolehtii hätätilanteissa (45 %).



Kotimaan matkakohteet näyttävät olevan etulyöntiasemassa. Noin puolet kyselyyn vastanneista (51 %) kokee, että Euroopan-matka tai kaukomatka olisi suuri riski. Miltei yhtä moni (45 % vastaajista) ajattelee, ettei mikään lomakohde ole nyt turvallinen.



- Kotimaisilla matkailuyrittäjillä on nyt näytön paikka. Matkustushalukkuutta on, ja moni kotimaan kohde pystyy tarjoamaan juuri niitä seikkoja, joita lomailevat suomalaiset pitävät tärkeinä, kuten hyvää hygieniaa. Koronaepidemia on luonut otollisen tilanteen kotimaisille matkailuyrittäjille, Moilanen toteaa. ainutlaatuinen mahdollisuus vakuuttaa myös tyypillisesti ulkomaille lomansa suuntaavat suomalaiset. Nyt on matkailumarkkinoinnin aika kertoa, mitä kaikkea hienoa Suomessa voikaan tehdä, turvallisesti ja korkeasta hygieniasta huolehtien. Hienot kotimaan lomaelämykset voivat saada aikaan myös pysyvää lomatottumusten muutosta ja houkuttelevat ihmisiä reissaamaan kotimaassaan myös tulevaisuudessa, Moilanen toteaa.



Tutkimus 'Koronaepidemian vaikutus suomalaisten matkailuun':

https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Pdf-tiedostoja/koronaepidemian_vaikutus_suomalaisten_matkailuun_5_2020.pdf?userLang=fi





Lisätietoja:



Teemu Moilanen, Head of R&D, Haaga-Helia, puh 040 510 7317, teemu.moilanen@haaga-helia.fi



Pasi Nurkka, toimitusjohtaja, TAK Oy, puh 040 505 5903, pasi@tak.fi