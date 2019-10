Tutkimus: Kymmenestä Cannes Lions -voittajasta yhdeksän hyödyntää somea, yksi tekoälyä

Kurion ja Cannes Lionsin vuosittaiset tutkimukset "World-Class Lessons on Social Media Marketing" ja "World-Class Lessons on AI in Marketing" julkaistiin tänään.

LONTOO, 29.10.2019 - - Kurio julkisti vuosittaiset Cannes Lions -tutkimuksensa tänään The Indie Forum -markkinointitapahtumassa Lontoossa. Maailman parhaiden kampanjoiden joukossa on entistä enemmän sosiaalista mediaa hyödyntäneitä: nyt jo 89 prosenttia. Tekoälyä puolestaan hyödynsi 10 prosenttia Cannesin voittajista, kuten edeltävänäkin vuonna.

Kurio piti Lontoon SoHo-hotellissa järjestetyssä The Indie Forumissa puheenvuoron otsikolla Unleash AI for Creativity. Kyseessä on tuoreilla tutkimustuloksilla päivitetty versio Kurion puheenvuorosta tämän kesän Cannes Lions -festivaaleilla. Lontoon esityksen yhteydessä julkistettiin myös raportti World-Class Lessons on AI in Marketing 2019.

”Cannesissa pitämämme puheenvuoro avasi silmät: tekoäly kiinnostaa markkinoijia ympäri maailman, mutta kellään ei ole kunnon työkalupakkia”, toteaa Kurio strategiajohtaja Elli Tuominen. ”Jopa Googlen markkinointijohtoa tuli kiittelemään esityksestä ja sen tarjoamista havainnoista ja metodeista. Jos heilläkin on työkaluille tilausta, voi kuvitella mikä tilanne on muualla.”

Joka kymmenes Cannes Lions 2019 -voittaja hyödynsi tekoälyä. Osuus on pysynyt samana vuoden takaiseen verrattuna. Kevyttä kasvua nähtiin vielä aiempina vuosina: 2016 tekoälyä käytti 4 % ja 2017 sitä hyödynsi 7 %.

Erilaisista tekoälyyn liittyvistä teknologioista ja työkaluista suurinta kasvua nähtiin koneoppimisen hyödyntämisessä. Vuonna 2019 tekoälykampanjoista jo 65 % sisälsi koneoppimista, kun vielä vuotta aiemmin osuus oli 24 %. Sitäkin yleisempää oli AI-pohjaisen automaation käyttö (70 %), kuten edellisenäkin vuonna (60 %).

”Tekoälyn hyödyntäminen ei ole vielä lähtenyt samaan räjähdysmäiseen nousuun, joka nähtiin somen osalta viitisen vuotta sitten”, kommentoi Kurion toimitusjohtaja, tekoälystä väitellyt tohtori Tommi Opas. ”Somesta tuli valtavirtaa lyhyessä ajassa: 2013 somea käytti 40 % voittajista, pari vuotta myöhemmin 63 % ja siitä parin vuoden päästä 76 %. Nyt alkaa olla vaikea löytää maailmanluokan kampanjaa, jossa sillä ei olisi roolia.”

Cannes Lionsin tämän kesän voittajista 89 % hyödynsi somea. Sosiaalisen median esiinmarssi on myös muuttanut markkinointiviestinnän tyyliä. Cannesin somevoittajista 89 % käytti oikeita ihmisiä kampanjan kasvoina. Yhtä suuri osa somevoittajista hyödynsi oikeita tekoja osana markkinointia – jotain, minkä voi kokea.

”Somemarkkinoinnin mantroihin on aina kuulunut aitous, läpinäkyvyys, totuudellisuus. Nyt nämä mantrat alkavat näkyä suurimmassa osassa Cannesin voittajia”, toteaa Kurion luova johtaja Jari Lähdevuori. ”Some on muuttanut myös niitä kampanjoita, joita näemme ATL-medioissa. Social first -ajattelusta on tullut hiljalleen isojen brändien isoja kampanjoita ohjaava malli.”

World-Class Lessons On Social Media Marketing tutkimus julkaistiin seitsemättä kertaa. Otosjoukkona on kahdeksan keskenään erilaista kategoriaa: Brand Experience & Activation, Design, Direct, Media, Mobile, PR, Social & Influencer ja Titanium. Näissä kategorioissa oli tänä vuonna 374 voittajaa. Vuosien varrella tutkimushankkeessa on analysoitu lähes 4 500 Cannes Lions -palkittua.

World-Class Lessons on AI in Marketing tarkasteli voittajia tekoälyn hyödyntämisen näkökulmasta nyt neljättä vuotta. Otosjoukko kattaa kaikkinensa 23 kategoriaa, pois lukien muutamat otantaa vinouttavat kuten Health & Wellness Lions ja Pharma Lions.

The Indie Summit on thenetworkonen järjestämä vuosittainen markkinointialan tapahtuma. Thenetworkone on maailman johtavan itsenäisten markkinointiviestinnän toimistojen verkosto. Siihen kuuluu yli 1 200 toimistoa 109 eri maasta. Kurio on osa verkostoa.



Lataa raportit: http://bit.ly/kurioxcannes