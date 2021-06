Tutkimus lääkärien kokemuksista: Potilastietojärjestelmissä on edelleen kehitettävää

Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy: Kesä ei saa kaataa terveydenhuoltoa 21.4.2021 14:33:00 EEST | Tiedote

Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy ovat huolissaan terveydenhuollon kantokyvystä kesälomakauden lähestyessä, sillä terveydenhuollon henkilöstöstä suuri osa on edelleen rokottamatta. Työssäjaksamisen turvaamiseksi tulevan kesän lomat on voitava pitää, sillä terveydenhuollossa on työskennelty koronan tuoman lisäpaineen alla jo reilu vuosi.