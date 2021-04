Tutkimus: Svea on yksi Suomen parhaista työpaikoista

Svea on sijoittunut neljänneksitoista Great Place to Work® -instituutin Suomen Parhaat Työpaikat™ -tutkimuksen keskisuurten yritysten sarjassa. Lisäksi Svea sai arvostetun Great Place to Work® Legends -palkinnon, joka myönnetään organisaatiolle, joka on palkittu yhtenä Suomen parhaista työpaikoista jo kymmenenä vuotena peräkkäin.

Great Place to Work® -instituutti on tutkinut työpaikkoja maailmalla jo yli 30 vuoden ajan - Suomessa parhaat työpaikat on listattu instituutin toimesta jo 19 kertaa. Instituutti tutkii Suomessa vuosittain jopa 150 organisaatiota, joissa työskentelee yhteensä yli 30 000 työntekijää.

Tutkimus pohjautuu Great Place to Work® -instituutin määritelmään hyvästä työpaikasta: hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät ja nauttivat työkavereidensa kanssa työskentelystä.

Tällä kertaa tutkimustuloksista selviää, että 90 % svealaisista pitää Sveaa kokonaisuudessaan hyvänä työpaikkana.

Eräs svealainen kuvailee Sveaa tutkimukseen kuuluvassa henkilöstökyselyssä seuraavasti: “Paljon kuulee puhuttavan svealaisuudesta. Itse katson sen olevan yhtä kuin mahtavat kollegat, esimiehet ja ainutlaatuinen yhteishenkemme, sekä luottamus kanssatyöskentelijöihin ja työn tekemiseen kautta organisaation. Meillä annetaan vapautta ja vastuuta ja saamme sitä myös ottaa. Jokainen voi olla oma itsensä ja kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Välitämme toisistamme ja haluamme tehdä asioita yhdessä. Aina saa apua ja sitä uskaltaa myös pyytää matalalla kynnyksellä. Täällä on erittäin hyvä työskennellä, ja töihin on mukava tulla. Työnantajan panostaminen henkilöstöön ja toimiminen määrätietoisesti näin poikkeuksellisena vuonna ei ole itsestäänselvyys. Nämä asiat tekevät meistä erinomaisen ja poikkeuksellisen hyvän työpaikan ja -yhteisön. Yhdessä olemme enemmän.”

Osallistuminen Great Place to Work® -tutkimukseen on meille työkalu, joka tuottaa arvokasta tietoa svealaisten mielipiteistä, ja antaa osviittaa siitä, mihin meidän tulisi yrityskulttuurin ja johtamisen osalta panostaa, ja mitä tulisi kehittää. Erityisen ylpeitä olemme siitä, että olemme jo kymmenettä kertaa yksi Suomen Parhaista työpaikoista - saavutus on merkittävä ja kiitos siitä kuuluu kaikille svealaisille.

Tietoa Great Place to Work® -tutkimuksesta:

Suomen parhaat työpaikat -tutkimus perustuu Great Place to Work® -instituutin pitkäjänteiseen tutkimustyöhön, jossa tarkastellaan hyvän työpaikan ominaisuuksia.

Tutkimukseen sisältyy kaksi osaa: työntekijöiden Trust Index© -henkilöstökysely, jonka painoarvo on kaksi kolmasosaa kokonaispisteistä sekä yrityksen johtamiskäytänteitä ja toimintatapoja kuvaava Culture Audit© -auditointi, jonka painoarvo on yksi kolmasosa kokonaispisteistä.

Suomen Parhaat Työpaikat -listaus löytyy täältä.