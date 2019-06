Tutkimusartikkeli vahvistaa: Ennallistamisohjelman pilottikohde onnistunut hidastamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja lajikatoa

Uuden Polar Science -lehden artikkelissa on raportoitu kuuden vuoden ajalta suomalaisen luontoelinympäristöjen ennallistamisohjelman vertaisarvioituja tuloksia. Ne on saatu ohjelman pilottikosteikolta Linnunsuolta, Kontiolahdelta. Se on nykyään suojeltu Suomi 100 -alue. Artikkelin johtopäätökset osoittavat, että luontoarvonsa menettäneiden alueiden ennallistaminen kosteikoiksi ja soiksi on ollut tuloksekasta. Tutkimuksessa seurattiin liron ja jouhisorsan paluuta 120 hehtaarin kosteikolle, joka oli entinen turvetuotantoalue.

Kuva: Liro Linnunsuolla. Mika Honkalinna

Molemmat lajit ovat alkaneet pesiä alueella. Tämän lisäksi artikkelissa todetaan, että Linnunsuolla on vieraillut yli 190 lintulajia, joista pesivinä yli 30. Vierailijoihin kuuluu harvinaisuuksia kuten rantakurvi, sitruunavästäräkki sekä lampiviklo. Lisäksi tutkimus tunnisti ennallistettujen alueiden kelpaavan yhteishallintaan, jossa päätöksenteko, paikallinen tieto ja alueiden monikäyttö, kuten metsästys nousevat uudella tavalla sovitetuksi. Tämän perusteella nykyisellään luontoarvonsa menettäneet turvealueet sekä talousmetsät omaavat kustannustehokasta potentiaalia palautua lajeja ylläpitäviksi elinympäristöiksi nopeastikin. Alueelle nopeasti tullut suuri lajirunsaus olikin Linnunsuolla mieluinen yllätys tutkijoille. Turvesuo muuttuu myös välittömästi hiilitaseeltaan paremmaksi, koska aktiiviset päästöt saadaan pysäytettyä. Vuosikymmenien aikana siitä kehittyy ilmastonmuutosta hidastava rakenne, jos kosteikon annetaan olla luonnontilassa. Ennallistetut kosteikot toimivat myös turvapaikkoina ja puskureina, jotka tasoittavat ääreisilmiöiden, kuten tulvien vaikutuksia, sekä tarjoavat uusia elinympäristöjä erityisesti ahtaalla oleville kahlaaja- ja sorsalinnuille. Tulokset myös vahvistavat, että vuonna 2018 käynnistetty Landscape rewilding-ennallistamisohjelma ja sen menetelmät ovat tieteellisesti toimivia. Ensimmäisen toimintavuoden aikana ohjelmassa on saatu mukaan 500 hehtaaria soita, kosteikkoja ja vanhoja metsiä neljän valuma-alueen piirissä. Kohteet sijaitsevat Pirkanmaalla, Pudasjärvellä, Itä-Suomessa ja Lapissa. Ennallistetut kohteet toimivat hiilinieluina, lisäävät monimuotoisuutta ja edistävät vesiensuojelua alapuoleisilla vesistöillä. Landscape rewilding -ennallistamisohjelmaa luotsaa voittoatavoittelematon OSK Lumimuutos ja sitä rahoittavat muun muassa Euroopan investointipankki, Rewilding Europe -säätiö, Triodos-pankki, Finnair, Koneen säätiö sekä Maj ja Tor Nesslingin säätiö. Landscape rewilding -ennallistamisohjelma on osa Re-wilding Finland ™ -toimintaa, jota koordinoi OSK Lumimuutos. Artikkelin julkaisutiedot: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1873965218301427

Kuva: Liro Linnunsuolla. Mika Honkalinna

