Tutkinnot 2021: määrä tasaantui ennätysvuoden jälkeen

Maistereita valmistui ennätysvuonna 2020 1864, kandidaatteja 1416 ja tohtoreita 176.

- On ilahduttavaa, että vaikka vuosi oli vaikea etäopetuspainotteisuuden ja pitkittyneen pandemiatilanteen vuoksi, saavutimme siitä huolimatta tutkintojen määrässä vuoden 2019 tason. Vuonna 2020 valmistui poikkeuksen paljon tutkintoja pääainepohjaisten koulutusten siirtymäajan päättymisen vuoksi. Viime vuoden hyvä tutkintotulos on mielestäni rohkaiseva osoitus siitä, että poikkeusajasta huolimatta opiskelijat ovat kyenneet edistämään hienolla tavalla opintojaan. Henkilökuntamme osaaminen laadukkaan opetuksen ja ohjauksen järjestämisessä pitkittyneessä tautitilanteessa on ollut tässä aivan keskeinen onnistumisen edellytys, vararehtori Marja-Leena Laakso toteaa.

Tohtorintutkintoja valmistui eniten humanistis-yhteiskuntatieteellisessä (42 tutkintoa), kasvatustieteiden ja psykologian (28) sekä matemaattis-luonnon­tieteellisessä tiedekunnassa (26). Informaatioteknologian tiedekunnassa tutkintoja valmistui 18, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa 15 ja kauppakorkeakoulussa 8.

Maisterintutkintoja valmistui eniten humanistis-yhteiskuntatieteellisessä (438) ja kasvatustieteiden ja psykologian (385) tiedekunnassa. Kauppakorkeakoulusta valmistui 223 maisteria, liikuntatieteellisestä tiedekunnasta 195, informaatio­teknologian tiedekunnasta 190 sekä matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta 106 maisteria.

Luvut ovat alustavia.

Jyväskylän yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut tutkintotavoitteet vuosille 2021–2024 ovat keskimäärin 1 731 maisteria ja 150 tohtoria vuodessa. Kandidaatintutkintojen keskiarvotavoite on 1460 tutkintoa.

