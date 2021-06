Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmassa jo yli 300 tapahtumaa ja tekoa

Jaa

Tutkitun tiedon teemavuoden tavoitteena on saada kaikenikäiset suomalaiset tutkitun tiedon pariin. Kesän ohjelmassa perehdytään mm. koronan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, tiede- ja taidekasvatuksen uusiin tuuliin sekä tehdään arkeologisia kaivauksia.

Tutkitun tiedon teemavuonna toimijat ympäri Suomen edistävät tutkitun tiedon näkyvyyttä. Kyseessä on Opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoima hanke, jonka tavoitteena on nostaa esille tieteen ja tutkimuksen merkitystä sekä lisätä luotettavan tutkitun tiedon saatavuutta ja saavutettavuutta sekä tiedon tuottajien ja levittäjien yhteistyömahdollisuuksia.

Teemavuoden ohjelmassa on jo yli 300 tapahtumaa ja tekoa, joita tuottaa lähes 300 toimijaa. Tutkitun tiedon tunnettuutta edistävät tapahtumat on koottu yhteen ensimmäistä kertaa Suomessa, ja teemavuoden tapahtumakalenterista osoitteesta tutkittutieto.fi voi jokainen helposti etsiä itseään kiinnostavia sisältöjä.

”Teemavuoden vastaanotto on ylittänyt kaikki odotuksemme, ja uskon, että innostus kantaa vielä syksylläkin ja saamme uusia toimijoita mukaan”, iloitsee teemavuoden ohjausryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Riitta Maijala Suomen Akatemiasta.

Valtaosa teemavuoden tapahtumista ja teoista on tähän mennessä järjestetty verkossa, mikä on lisännyt tutkitun tiedon saatavuutta eri puolilla Suomea.

”Toivomme kuitenkin, että koronatilanteen helpottuessa syksy tarjoaa mahdollisuuksia kokoontua turvallisella tavalla tutkitun tiedon ääreen, ja saamme näin teemavuodelle hienon huipennuksen”, Maijala sanoo.

Tutkitun tiedon teemavuoden tahti ei hiljene kesälläkään

Lukuisten tutkittua tietoa esittelevien blogien, podcastien, julkaisujen, videosarjojen ja muiden läpi vuoden saatavilla olevien verkkosisältöjen lisäksi teemavuoden kesän ohjelmassa on useita mielenkiintoisia tapahtumia eri puolilla Suomea.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aloittaa 18.6. Koronavirusepidemian yhteiskunnalliset vaikutukset -webinaarisarjan yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Luvassa on ajankohtaista tutkittua tietoa siitä, miten koronaepidemia on Suomessa vaikuttanut hyvinvointiin mm. arjen resilienssin, talouden, eriarvoisuuden ja mielenterveyden näkökulmista.

Lisätiedot: thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7528599

Taideyliopiston Tutkimuspaviljonki #4 tarjoaa kaikille avoimen mahdollisuuden tutustua taiteelliseen tutkimukseen. Hietsun paviljongissa Helsingissä 5.6. avautunut Tutkimuspaviljongissa on kesän aikana lähes 40 näyttelyä, konserttia, esitystä, keskustelua tai työpajaa.

Lisätiedot: www.uniarts.fi/tutkimuspaviljonki-4-helsinki/.

Kesän ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden laittaa kädet saveen. Eri puolilla eteläistä Suomea järjestettävät arkeologiset kaivaukset sopivat koko perheelle ja johdattavat tutkitun tiedon pariin käytännön työskentelyn kautta. Kattavan listan suomeksi ja ruotsiksi opastetuista kaivauksista löydät teemavuoden tapahtumakalenterista: tutkittutieto.fi/tapahtumat/ hakusanalla ”arkeologi”.

Teemavuosi on myös mukana SuomiAreenan keskustelutilaisuuksissa, joiden aiheena ovat lapset ja nuoret. Koulukiusaamisen ehkäisemisen haasteista keskustellaan tutkimuksen lippulaiva INVESTin johdolla 14.7. Vaikka kiusaaminen on tutkimusten mukaan vähentynyt huomattavasti, on edelleen lapsia, joita kiusataan, ja kiusaajia, jotka jatkavat kiusaamista koulun puuttumisesta ja koulun ja kodin yhteistyöstä huolimatta.

Lisätiedot: invest.utu.fi/fi/events/suomiareena-2021-koulukiusaamisen-ehkaisemisen-haasteet/

SuomiAreenassa keskustellaan myös taiteen tekemisen ja tutkitun tiedon merkityksestä lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Sivistystyönantajien, Suomen Akatemian, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja porilaisen Lastenkulttuurikeskus Kruunupään järjestämässä tapahtumassa 12.7. tuodaan esille käytännön kokemuksia erilaisista tiede- ja taidekasvatuksen toimintamuodoista.

Lisätiedot: www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/ajankohtaista/tapahtumat/suomiareena-tiede-taide-ja-nuoret--maailman-pelastuspaketti/

Puistofilosofia-festivaali järjestetään Ikaalisissa jo yhdeksännen kerran 20.–24.7. Kyseessä on viisipäiväinen ajattelun ja dialogin festivaali, jonka yhteistyökumppanina on Tutkitun tiedon teemavuoden lisäksi Erätauko-säätiö. Myös lapsille on luvassa satupiknikkejä ja työpajoja.

Lisätiedot: puistofilosofia.fi/

Lisäksi kesän ohjelmassa on tiedeleirejä lapsille Tiedekeskus Heurekassa ja Tiedekeskus Tietomaassa. Teemavuoden ohjelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta tutkittutieto.fi. Ohjelma täydentyy uusilla tapahtumilla ja teoilla koko vuoden ajan.

Lisätiedot:

Riikka Mäkikoskela, pääsihteeri, Tutkitun tiedon teemavuosi, riikka.makikoskela@aka.fi, puh. 0295 33 5174

Elisa Lautala, viestintäasiantuntija Tutkitun tiedon teemavuosi, elisa.lautala@aka.fi, puh. 0295 33 5093

Tutustu myös Tutkitun tiedon teemavuoden #mutuaihmeellisempää-kampanjaan, joka kutsuu pohtimaan, miten tutkittu tieto syntyy ja mikä erottaa sen mielipiteistä ja uskomuksista.