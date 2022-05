Tuula Liukko on aloittanut Hamina LNG Oy:n toimitusjohtajana

”Otan tehtävän vastaan kunniatehtävänä ja mahdollisuutena hyödyntää omaa osaamistani laajasti koko hankeen hyödyksi. LNG-terminaaliin liittyy paljon odotuksia eri tahoilta; omistajilta, rahoittajilta sekä myös tulevilta asiakkailta. Mielenkiintoisessa vaiheessa ja mahdollisuuksia täynnä olevaan hankkeeseen, jolla on vielä nykyisessä haastavassa yhteiskunnallisessa energiamarkkinassa suuri merkitys, on ainutlaatuista hypätä mukaan. Kiitän luottamuksesta tehtävääni ja olen innoissani mahdollisuudesta johtaa motivoitunutta huippuammattilaisten tiimiä. Uskon, että luomme menestystarinaa!”, toteaa Tuula Liukko.

”Maailmaa ja siinä sivussa energia-alaa kohdanneet haasteet aiheuttavat epävarmuutta ja muutoksia myös Hamina LNG Oy:n tulevaisuuteen. Tässä tilanteessa on tärkeää, että saamme yhtiön johtoon henkilön, jolla on laaja kokemus ja näkemys johtaa Hamina LNG Oy:tä muuttavassa maailmassa. LNG-terminaalimme viimeistelytyöt etenevät suunnitellusti, ja toiminta aloitetaan lokakuun alussa. Terminaalin rooli Suomessa huoltovarmuuden, toimitusvarmuuden ja hintavakauden osalta on keskeinen”, toteaa Hamina LNG Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Mattila.