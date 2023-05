Tuulensuun Palatsin syksyn ohjelmistossa komediaa ja murhamysteereitä

Tampereen Hämeenkadulla sijaitseva ravintolateatteri Tuulensuun Palatsi on julkaissut uutta ohjelmistoa syksylle. Teatteriviihteen ystäviä houkutellaan Saikkua, kiitos! -komediatrilogian ensimmäisellä osalla kolmena iltana 28.–30. marraskuuta. Ismo Leikolan ja Kalle Pylvänäisen käsikirjoittamaa sairaalahupailua on esitetty vuodesta 2013 ympäri Suomen noin 250 000 katsojalle. Tuulensuun Palatsin lavalle nousevat suosikkinäyttelijät Jukka Rasila, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen.

Pimeä vuodenaika on kuin tehty murhamysteereille, joita ratkotaan Tuoni Studioiden osallistavissa esityksissä 28. lokakuuta (Oikeus/Murha), 11. marraskuuta (What Dies in Vegas, starring Maria Lund) ja 7. joulukuuta (Takauma – Murhatut muistot). Esitykset yhdistävät kolmen ruokalajin illallisen jännittävään ja tarinalliseen elämykseen. Murhamysteereitä suositellaan yli 16-vuotiaille.

Tampere Burlesquen suosittu Horror & Tease Show vie kaikki halloweenin ystävät aikamatkalle makaabereissa tunnelmissa 7. lokakuuta. Burleski-ilottelun katsomoon vaaditaan katsojalta ikää 18 vuotta. Teatterilavoilta, elokuvista ja tv:stä tutut näyttelijät Minttu Mustakallio ja Ville Virtanen tuovat Minttu sekä Ville -improvisaatioduettonsa Tuulensuun Palatsiin 8. joulukuuta. Improvisoidussa ilottelussa näyttelijät keksivät yleisön antamista aiheista erilaisia sketsejä, tarinoita, runoja, laulunumeroita, puheita ja näytelmäkohtauksia.

Viulisti Linda Lampenius ja Apocalyptica-yhtyeestä tuttu sellisti Perttu Kivilaakso esiintyvät yhteiskonsertissa Tuulensuun Palatsissa 14. joulukuuta. Artistit esittävät itselleen rakkaimpia melodioita niin oopperan, klassisen kuin popmusiikin maailmoista. Mukaan mahtuu myös suomalaisia joulu- ja kansanlauluja Kivilaakson uusina sovituksina. Laulaja Johanna Försti & Nokia Big Band tarjoilevat jazz- ja swing-helmiä konsertissaan 22. syyskuuta.

Tampere-talon uutuuksia

Tampereen Teatterikesä tuo Tampere-taloon uutta afrikkalaista sirkusta 12. elokuuta. Guinealaisen Circus Baobabin Yé!-esitys (suom. vesi) kertoo ihmisen kyvystä keksiä ja aloittaa uudelleen. Vastustamattoman energinen ja fyysisesti pyörryttävän taidokas esitys kutsuu rakentamaan huomista maailmaa, joka pitää huolta luonnosta ja sen tulevaisuudesta.

Syksyllä päästään nauttimaan myös nykytanssista, kun Tero Saarinen Companyn ja Helsingin Barokkiorkesterin suurteos Third Practice esitetään Isossa salissa 18. lokakuuta. Teos peilaa arvojen ja perspektiivien muutosta murroksessa. Claudio Monteverdin vallankumoukselliset madrigaalit lihallistuvat näyttämölle kahdentoista tanssijan ja muusikon, tenori Topi Lehtipuun sekä virtuaalisopraano Núria Rialin taiturillisena tulkintana.

Ilmavoimien Big Band kantaesittää Gustav Holstin (1874–1934) alun perin sinfoniaorkesterille sävelletyn Planeetat-teoksen Big Bandille sovitettuna 12. lokakuuta. Sovituksesta vastaa yhdysvaltalainen säveltäjä ja sovittaja Jeremy Levy. Hänen orkesterinsa Jeremy Levy Jazz Orchestra julkaisi The Planets: Reimagined -äänitteen vuonna 2020 ja kappale Uranus, The Magician sai Grammy-ehdokkuuden parhaasta sovituksesta.

Tamperelaisen säveltäjä Minna Leinosen sävellyskonsertti Hello from the Planet Earth 16. syyskuuta sisältää Leinosen musiikin lisäksi Heta Kuchkan mediataidetta, Touko Hujasen valokuvia sekä Jussi Suonikon ja Timo Kurkikankaan äänisuunnittelua. Pienen salin lavalla esiintyvät TampereRaw vierainaan gambisti Mikko Perkola ja saksofonisti Kalle Oittinen, defunensemble sekä kapellimestari Jutta Seppinen.

Liput ovat myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin myyntikanavissa. Tutustu tarkemmin Tuulensuun Palatsin ja Tampere-talon tuleviin ohjelmistoihin.

