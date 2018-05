Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma hyväksyttiin

HSL:n hallitus hyväksyi 29.5.2018 Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman alkavaksi syysliikenteen 2019 alusta. Lisäksi vahvistettiin Tuusulan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely vuosille 2018–2021.

Suunnitelman keskeisimmät tavoitteet olivat Tuusulan kunnan kytkeminen osaksi HSL-alueen joukkoliikennejärjestelmää sekä Keravan liityntäliikenteen kehittäminen.

Uusi linjasto kilpailutetaan kuluvan vuoden aikana. Osa liikenteestä kilpailutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Keravan asemasta merkittävä liikenteen solmupiste

Uudessa linjastossa liityntäliikenteen rooli korostuu ja linjasto tukeutuu runkoliikenteeseen. Tuusulan liittyminen HSL:n jäseneksi tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää runkoverkkoa entistä tehokkaammin. Tätä tuetaan järjestämällä tiheitä liityntäyhteyksiä kunnan päätaajamista raideliikenteen äärelle. Nykytyyppinen kaukoliikenne poistuu Tuusulan alueelta, ja vaihdottomat Helsingin yhteydet korvautuvat tiheämmällä ja kattavammalla liityntäliikenteellä. Myös linjojen liikennöintiajat laajenevat erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Myös koululaisliikennettä palvelevia linjoja sovitetaan tukemaan liityntäliikennettä. Lisäksi kunnan päätaajamien välille tulee uusia sisäisiä yhteyksiä palvelevia linjoja.

Myös Keravan alueen linjastoa kehitetään tukeutumaan runkoliikenteeseen liityntäliikenteen avulla. Helsinkiin suuntautuu aiempaa vähemmän suoraa seutuliikennettä ja sisäistä liityntäliikennettä kasvatetaan. Keravan aseman rooli seudun joukkoliikenteen solmukohtana kasvaa. Sisäisten linjojen päätepysäkit siirtyvät asemalle ja Hyrylän ja Nikkilän suuntaan lisätään enemmän vuoroja asemalta.

Suunnitelman mukainen liikennöinti edellyttää Vantaan ja Tuusulan rajalla sijaitsevien Epinkoskentien ja Pakkasraitin yhdistämistä. Katuyhteyden rakentaminen parantaisi merkittävästi Ilolan ja Jusslan alueiden sekä Hyrylän ja Tikkurilan välistä joukkoliikennepalvelua. Lisäksi tarvitaan muutaman nykyisen päätepysäkin kehittämistä sekä uutta päätepysäkkiä Keinukallioon.

Tiivistä vuorovaikutusta asukkaiden ja kuntien kanssa

HSL teetti linjastosuunnittelun pohjaksi alueen asukkaille karttasovelluspohjaisen Tuusulan alueen liikkumiskyselyn. Siihen vastasi lokakuussa 2017 noin 2000 henkilöä. Vastauksia hyödynnettiin sekä suunnittelun lähtötietoina että linjastoratkaisuista päätettäessä. Suunnittelutyöryhmän blogikanavaa luettiin noin 50 000 kertaa, ja se keräsi satoja kommentteja suunnitelman etenemisestä. Neljään HSL:n järjestämään asukastilaisuuteen eri puolilla Tuusulaa osallistui yhteensä noin 200 henkilöä. Lisäksi suunnitelmaa esiteltiin Tuusulan kunnan avoimissa kuntalaisilloissa.

Merkittävimmät asukaspalautteen perusteella tehdyt muutokset olivat Etelä-Savion linjan 972 pidentäminen Korsoon asti sekä Anttilantien liikennöinti Vallinojan alueella Steinerkoulun nykytyyppisten yhteyksien säilyttämiseksi.

”Tuusulalaiset toivoivat enemmän joukkoliikennetarjontaa, parempia seudullisia yhteyksiä sekä sujuvaa työmatkaliikennettä. Näihin toiveisiin pyrimme suunnitelmassa vastaamaan”, toteaa joukkoliikennesuunnittelija Aleksi Manninen HSL:stä.

Myös Keravan ja Tuusulan kuntien lausunnot pyydettiin, ja esitetyt muutokset tehtiin linjastosuunnitelmaan. Kuntien esittämät näkemykset ja seurantatoiveet tullaan huomioimaan myös jatkosuunnittelussa.

Tuusulan paras palvelutaso Hyrylän keskustaan

Tuusulan joukkoliikenteen järjestämisvastuun siirryttyä HSL:lle on alueelle laadittu lakisääteinen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely. Alueelliset palvelutasot määriteltiin yhteistyössä Tuusulaan kunnan edustajien kanssa.

Paras kolmen tähden palvelutasoluokitus on Hyrylän keskustan alueella. Kerrostalovaltaiset asuinalueet ovat kahden tähden luokituksessa. Pientalovaltaiset tiheästi asutut taajama-alueet on osoitettu yhden tähden palvelutasoluokitukseen. Harvaan asutuilla alueilla pyritään järjestämään pakolliset koulu- ja työmatkayhteydet joukkoliikenteellä. Osa pienalueista on myös jätetty kokonaan ilman joukkoliikenteen palvelutasoluokitusta.

Palvelutasomäärittelyyn palataan uudelleen kolmen vuoden kuluttua, kun on saatu kokemusta, palautetta ja tilastotietoa Tuusulan ja Keravan linjaston toimivuudesta.

Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma tarkemmin:

Etelä-Tuusula:

Joukkoliikenteen pääpalvelun tarjoavat liityntälinjat 641 Kerava – Hyrylä – Leinelä – Tikkurila ja 642 Hyrylä - Leinelä. Linjoja liikennöidään laajoilla liikennöintiajoilla päivittäin.

Helsingin suunnan liikennettä täydentää arkisin liikennöitävä linja 643 välillä Hakaniemi – Hyrylä. Matkat Kamppiin ja Rautatientorille muuttuvat vaihdollisiksi, mutta liikenteen tarjonnan määrä Etelä-Tuusulan alueella kasvaa ja yhteydet seudullisen raideliikenteen äärelle parantuvat.

Lisäksi ruuhka-aikoina liikennöidään linjaa 961 nykyisen linjan 937 tapaan välillä Hyrylä - Nurmijärvi ja linjaa 974 välillä Korso – Hyrylä.

Ruuhka-aikoina liikennöidään myös nykyistä koululaislinjaa 964 reitillä Hyrylä – Rusutjärvi – Siippoo. Poikittaisliikennettä täydennetään uudella linjalla 971, joka liikennöi ruuhka-aikoina Keravalta Hyrylän kautta Kivistöön, palvellen samalla myös sisäisiä työ- ja koulumatkoja.

Viikonloppuöisin ajetaan yölinjaa 643N välillä Rautatientori – Hyrylä – Lahela.

Pohjois-Tuusula:

Nykyinen linja 665 Kamppi – Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski lyhenee välille Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski. Samalla linjan lähtöjen määrä kasvaa ja liikennöintiajat laajenevat. Muutoksella mahdollistetaan Pohjois-Tuusulan parempi joukkoliikennepalvelu, kun linja voidaan tahdistaa Järvenpään aseman junaliikenteeseen.

Ruuhka-aikoina liikennöidään lisäksi uutta linjaa 965 Hyrylän ja Jokelan välillä, mikä korvaa alueelta poistuvaa kaukoliikennetarjontaa.

Lisäksi ruuhka-aikoina liikennöidään pääosin koululaisia palvelevia linjoja 966 Jokela- Vanhakylä - Saunakallio-Terrisuo ja 967 Jokela - Kellokoski.

Viikonloppuöisin ajetaan yölinjaa 665N välillä Rautatientori – Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski.

Kerava ja Vantaa: