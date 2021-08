TV-journalistit Georgiassa ja Venäjällä kokevat patrioottista painetta

Jaa

Patriotismi, isänmaallisuus, on Venäjällä osa valtion ideologiaa ja myös Georgiassa termillä on poliittinen kaiku. Yhteiskuntatieteiden maisteri Salla Nazarenkon väitöskirja tarkastelee TV-toimittajien suhdetta patriotismiin ja tarkastelee myös patrioottista puhetapaa muutaman suuren venäläisen ja georgialaisen TV-kanavan sosiaalisen median keskusteluissa.

Patriotismi, isänmaallisuus, on kaikessa tuttuudessaan vaikeasti määriteltävä termi. Salla Nazarenkon työssä patriotismi nähdään ennen muuta toimintana ja käytäntönä, joka voi olla byrokraattista, intiimiä ja henkilökohtaista tai kulttuuris-symbolista.



Väitöskirja pohtii nationalismin ja patriotismin suhdetta ja myös patriotismia historiallisessa kontekstissa. Putinin Venäjällä patriotismista on puhuttu jopa valtion ideologiana. Georgiassa ”Patrioottinen allianssi” – niminen poliittinen puolue yhdistää puheessaan patriotismin ortodoksiseen uskoon ja perinteisiin perhearvoihin. Nazarenko selvittää väitöskirjassaan, miten suurilla TV-kanavilla työskentelevät tai työskennelleet toimittajat ymmärtävät patriotismin ja miten se käsitetään suhteessa esimerkiksi sananvapauteen ja journalismin rooliin. Tutkimus perustuu toimittajien teemahaastatteluihin ja katsaukseen TV-kanavien sosiaalisen median sivustoilla käytävistä keskusteluista patrioottisina päivinä kuten Voiton päivänä, toukokuun 9:ntenä Venäjällä sekä Georgian ja Venäjän välisen viiden päivän sodan 10-vuotispäivänä elokuussa 2018.



Nazarenko erottelee toimittajien puheessa erilaisia temaattisia kehyksiä, joihin patriotismi journalistien puheessa asettuu. Patriotismi voi olla henkilökohtaista, sotilaallista tai se voi asettua jopa Venäjän ja lännen välisen informaatiosodan kontekstiin. Georgiassa patriotismilla on myös konservatiivinen kaiku: siitä puhutaan osana Georgian mennyttä suuruutta ja Georgian erityisroolia historiassa.



Väitöksen teoreettinen viitekehys on Benedict Andersonin nationalismiteoria sekä Charles Taylorin ajatukset modernisaatiosta, jonka mukaan medialla on suuri rooli siinä, miten käsitämme olemisemme yhteiskunnassa ja maailmassa. Lisäksi väitöksessä pohditaan psykoanalyytikko Vamik Volkania seuraten suurryhmäidentiteettejä sekä kansallisia tarinoita menneistä traumoista ja kunnian hetkistä: myös ne vaikuttavat journalistien ymmärrykseen roolistaan tietyssä kansallisessa kontekstissa.



Venäjän televisiota on tutkittu Suomessa väitöskirjatasolla vähän ja Georgiaa käsitteleviä väitöskirjoja ei tiettävästi ole. Englanninkielinen tutkimus nojautuu alun perin Nazarenkon pitkään kokemukseen journalistien kouluttajana, toimittajana ja kriisinhallinnan asiantuntijana entisen Neuvostoliiton alueella. Kirja on tarkoitettu paitsi opinnäytetyöksi myös tietokirjaksi tarjoten mm. katsauksen Neuvostoliiton ja Venäjän televisiotoiminnan historiaan.

Journalisti ja tietokirjailija Salla Nazarenko aloittaa väitöksensä jälkeen 30.8. työn Journalistiliiton kansainvälisten asioiden asiantuntijana. Hän on kotoisin Joensuusta.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Salla Nazarenkon journalistiikan alaan kuuluva väitöskirja Patriots on Air – A Study of Russian and Georgian TV Journalism tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston viestinnän ja informaatioteknologian tiedekunnassa perjantaina 27.8. klo 12 Linna-rakennuksen auditoriossa K107, Kalevantie 5. Vastaväittäjänä toimii professori Neil MacFarlane Oxfordin yliopistosta. Kustoksena toimii dosentti Katja Lehtisaari Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.