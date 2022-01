Tykkimäki Resortin elämys- ja aktiviteettipalvelut toteuttaa Saimaan Palju – Käyrälammen alueelta löytyy jatkossa laaja kattaus eri aktiviteetteja

Kotkan Seurahuone 60-vuotta – talo kätkee sisälleen lukuisia muistoja niin asiakkailta kuin henkilökunnalta 13.10.2021 16:45:12 EEST | Tiedote

Kotkalaisia sekä matkailijoita 1960-luvulta palvellut Seurahuone on tunnettu maamerkki Keskuskadun varrella. Kiinteistö on alun perin rakennettu Kymenlaakson Työväen Säästöpankin pääkonttoriksi ja rakennuksen suunnittelivat maineikkaat arkkitehdit Kaija ja Heikki Siren. Seurahuoneen avajaisia vietettiin 5.10.1961 ja siitä lähtien se on toiminut samassa rakennuksessa aina tähän päivään saakka. - Hotellipalveluiden lisäksi kiinteistössä on aina ollut ravintolatoimintaa, joka on kasannut niin kotkalaisia kuin kauempaakin saapuneita yhteen viettämään vapaa-aikaa: on syöty hyvin, tanssittu päivätanssien muodossa, laulettu karaokessa tai juhlittu aamun pikkutunneille saakka, kertoo hotellinjohtaja Olli Järvinen. Hotelli kerää parhaillaan Facebook-tilillään asiakkaiden muistoja vuosien varrelta, joita onkin tullut runsaasti – yli 400 kommenttia erinäisiä tarinoita, joita kaikkia yhdistää muistot hotellista tai sen ravintoloista. - 60 vuoteen mahtuu valtaisa määrä tarinoita ja sattumuksia; on